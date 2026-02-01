Samuel García posiciona a NL como hub tecnológico en Nueva York

Desde Nueva York, el gobernador Samuel García destacó en Bloomberg las ventajas de Nuevo León para atraer data centers y empresas tecnológicas de Estados Unidos

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, fue invitado al noticiero de Bloomberg desde Nueva York, donde presentó a la entidad como uno de los destinos más competitivos para la instalación de centros de datos de empresas estadounidenses, gracias a su ubicación estratégica, infraestructura energética y capital humano altamente calificado.

Durante la entrevista transmitida desde el estudio Interactive Brokers de Bloomberg, los conductores dieron la bienvenida al mandatario estatal, quien destacó la relevancia de hablar de Nuevo León y de México en un medio con alcance global.

“Es un placer estar aquí en Bloomberg y hablar sobre Nuevo León y México en sus medios mundiales. Estoy muy interesado en quién está haciendo las inversiones”, expresó García.

Ubicación estratégica y conectividad con Estados Unidos

Samuel García subrayó que Nuevo León funciona como un puente natural entre Estados Unidos y la Ciudad de México, al concentrar gran parte de la infraestructura logística y de fibra óptica del país.

Explicó que el estado se encuentra a solo dos horas de la frontera con Texas, lo que permite una conexión eficiente con el sur de Estados Unidos, principal socio comercial de la entidad.

"Nueva León es el puente entre Estados Unidos y Ciudad de México. La mayoría de la fibra y la mayoría de la logística se hace en Nueva León. Estamos dos horas de la frontera, solo en el sur de Texas, así que nos conectamos muy bien con Texas", remarcó el mandatario estatal.

NL como destino ideal para data centers de empresas de EUA

El gobernador resaltó que Monterrey cuenta con las condiciones ideales para albergar centros de datos, al disponer de talento técnico diverso, infraestructura industrial y, sobre todo, un sólido respaldo energético.

Detalló que la ciudad es un nodo de distribución eléctrica para cinco estados del norte del país, lo que garantiza el suministro que requieren estas instalaciones, caracterizadas por su alto consumo de energía.

"Porque Monterrey,siendo la ciudad más importante de México en el norte, es una distribución de energía para cinco estados, así que tenemos un soporte de energía", dijo Samuel García.

García informó que actualmente Nuevo León ya alberga seis centros de datos y que un séptimo se encuentra en desarrollo, con el objetivo de consolidar al estado como el hub de centros de datos e inteligencia artificial de México y América Latina.

Indicó que en la entidad operan alrededor de 4,500 empresas internacionales, en su mayoría estadounidenses, muchas de las cuales demandan infraestructura de datos cercana a sus plantas productivas.

"Y en Nueva León tenemos 4,500 empresas internacionales, la mayoría son estadounidenses, y están esperando tener estos centros de datos ubicados cerca de Nueva León en sus empresas. Por eso, para los centros de datos, ya tenemos seis. Este, como les dije, es el séptimo, y estamos tratando de ser el hubo para los centros de datos, la inteligencia artificial de México, de América Latina", apuntó García.

Energía barata y renovable, una ventaja clave

Durante la conversación, el mandatario explicó que el acceso a gas natural proveniente del sur de Texas y del norte de México permite generar electricidad a bajo costo, una de las más competitivas del mundo.

"Por suerte, tenemos mucho gas en el sur de Texas, norte, oeste de México, y es muy barato", apuntó el gobernador.

Además, destacó el potencial de energías renovables, como la solar, gracias al clima de Monterrey, lo que fortalece la viabilidad energética de los centros de datos a largo plazo.

Interés de grandes tecnológicas y talento local

Al ser cuestionado sobre el interés de grandes empresas tecnológicas, García señaló que firmas como Amazon, Alphabet y otras ya cuentan con operaciones industriales en Nuevo León y buscan evolucionar hacia tecnologías avanzadas.

Subrayó que el estado cuenta con más de 300 universidades, y que cada semestre egresan alrededor de 65,000 estudiantes, de los cuales la mitad son ingenieros, el perfil más demandado por esta industria.

"La mitad de ellos son ingenieros, y es lo que estas empresas están buscando. Así que tener seguridad, energía, obviamente talento, tiene la diversidad para que estos centros de datos vengan y tengan ganancias y éxito".

Crecimiento económico y relación con Estados Unidos

Aunque reconoció que los centros de datos generan menos empleos directos por su alto nivel de automatización, estimó que podrían crearse entre 10 mil y 15 mil empleos adicionales por año.

"Al menos en los últimos cuatro años, hemos producido 400,000 trabajos de la industria normal. Creemos que esta industria tiene menos trabajos porque es muy automatizada, pero va a ser un extra que las que estamos creando. Creemos que quizás 10,000, 15,000 por año estas empresas".

Finalmente, el gobernador reiteró que el 90% de la inversión en Nuevo León proviene de Estados Unidos y que el T-MEC fortalece esta relación, por lo que el estado prioriza la colaboración con empresas estadounidenses.

Samuel García se dice listo para buscar la Presidencia de México

Samuel García reconoció su aspiración de convertirse en presidente de México.

En la parte final de la conversación, los conductores destacaron que García es el mandatario más joven en la historia del estado y le preguntaron directamente si se ve como el próximo presidente del país, a lo que respondió de forma contundente: “Espero que sí, en cinco años más tarde".

Al insistirle si hablaba en serio, el gobernador reafirmó su postura y señaló que espera buscar la Presidencia en aproximadamente cinco años.