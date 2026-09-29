Samuel García plantea usar tren federal como nueva Línea 8

El gobernador propuso aprovechar las vías del tren federal para conectar Monterrey con García y posteriormente extender el servicio

Durante su mensaje en la inauguración de la nueva Escuela Secundaria Número 10 de Nueva Creación en el sector de Valle del Norte., el mandatario estatal explicó que el tren proveniente de Ciudad de México pasará por Arteaga, Saltillo, García, Santa Catarina, San Pedro y Monterrey, donde tendría conexión con la Línea 4 del Metro.

“Bueno, entonces la presidenta ya arrancó el tren del norte. Es un tren que viene desde Ciudad de México, va a pasar por Arteaga, Saltillo, García, Santa Catarina, San Pedro, Monterrey. Y en Monterrey la estación Pablo González va a conectar con la línea 4 que estamos construyendo.”

García señaló que el proyecto ferroviario tendría una infraestructura elevada y que el tren de pasajeros hacia Estados Unidos circularía por ella en determinados horarios. La propuesta del Estado sería utilizar esa misma infraestructura cuando el servicio federal no esté operando.

“Ahorita estamos firmando para que el tren de la presidenta se convierta en metro, porque el tren de la presidenta va a ser un viaducto de 40 kilómetros para estorbar la ciudad.”

El gobernador explicó que el tren federal realizaría un recorrido por la mañana y regresaría por la tarde, por lo que el Estado buscaría aprovechar el resto del tiempo para operar unidades propias sobre las mismas vías.

“El estado le dice a la presidenta, cuando no lo uses, cuando no haya traslape, déjame usar tu infraestructura. Compramos vagones nuevos, verdes, vagones con clima, vagones con Internet y déjanos usar tu tren como metro.”

De acuerdo con el planteamiento de García, en la misma infraestructura convivirían los trenes destinados al recorrido hacia Estados Unidos y los vagones que realizarían trayectos dentro de Nuevo León, incluyendo una conexión desde Monterrey hacia García.

“En la misma vagón, en la misma línea de ferrocarril va a haber vagones de un tren presidencial que van hasta Estados Unidos y luego va a haber vagones que van a llegar de Monterrey hasta García.”

El mandatario también planteó que este nuevo servicio podría convertirse en la Línea 8 del Metro, mientras que posteriormente se estudiaría adquirir alrededor de 10 trenes para extender el servicio hacia Salinas Victoria, proyecto que identificó como una futura Línea 9.