Samuel García pide a empresas conectar cámaras al C5

El gobernador Samuel García llamó a la iniciativa privada a conectar sus cámaras al sistema estatal para ampliar la vigilancia en Nuevo León.

Durante la Mesa de Construcción de Paz, el gobernador Samuel García hizo un llamado a la iniciativa privada para conectar sus cámaras al sistema estatal, al señalar que esto permitiría ampliar la capacidad de vigilancia y detección de delitos.

“Hoy tenemos 20 mil cámaras estudiando patrones, estudiando grupos delictivos, puerta giratoria para estar encima de los delincuentes”.

El mandatario puso como ejemplo a una de las grandes cadenas comerciales del estado, al estimar que una sola empresa podría aportar alrededor de cinco mil cámaras, entre dispositivos instalados en tiendas, estacionamientos y bodegas.

La propuesta ocurre mientras el Gobierno estatal da a conocer que el robo a negocios registra sus mejores cifras en tres décadas.

“Podemos estar mejor y una manera de mejorarla es que también la IP, el comercio, las tiendas, todo el retail nos preste sus cámaras”.

Samuel García adelantó que el próximo lunes, durante el evento Ponte Nuevo, buscarán que más empresas se sumen a esta estrategia de seguridad.

El objetivo planteado por el Estado es que el C5 pueda pasar de alrededor de 20 mil a hasta 40 mil cámaras conectadas en Nuevo León.