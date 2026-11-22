El jefe del Ejecutivo estatal subrayó que la transformación de la entidad requirió modificar el marco legal vigente desde hace más de un siglo

Ante un anfiteatro del Parque del Agua que lució completamente abarrotado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, encabezó el evento denominado Presentación de Resultados y Rendición de Cuentas a 5 Años del Gobierno del Estado, en el que destacó las reformas estructurales y los planes estratégicos impulsados durante su gestión.

Samuel García destaca resultados de su administración

Durante el acto oficial, el mandatario estatal enfatizó el ritmo de trabajo de su gabinete desde el inicio de su mandato y defendió los resultados obtenidos en la entidad.

“Nuevo León, desde el día uno de gobierno hemos trabajado sin descanso por un nuevo Nuevo León. Hoy te demostramos por qué lo nuevo cumple”, expresó García.

Vincula reforma constitucional con planes de agua, seguridad y movilidad

En su intervención, el jefe del Ejecutivo estatal subrayó que la transformación de la entidad requirió modificar el marco legal vigente desde hace más de un siglo para poder ejecutar proyectos de largo plazo en áreas críticas para el estado.

“Empezar desde las bases. Si queríamos planes maestros de agua, seguridad, movilidad, requeríamos nueva Constitución; tenía más de 101 años, la actualizamos”, puntualizó el gobernador, vinculando la reforma constitucional con el desarrollo de la infraestructura hídrica, las estrategias de seguridad pública y la reestructura del transporte en Nuevo León.

Con la Presentación de Resultados y Rendición de Cuentas a 5 Años del Gobierno del Estado, la administración estatal busca exponer de manera directa los avances de sus proyectos insignia frente a la ciudadanía.

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