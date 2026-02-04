Samuel García impulsa alianza con Nueva York rumbo al Mundial

Samuel García sostuvo una reunión con Maya Handa, Zar de la Copa Mundial de la FIFA con el objetivo de coordinar esfuerzos rumbo al Mundial

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó sobre los avances alcanzados durante su gira de trabajo en Nueva York, donde sostuvo una reunión con Maya Handa, Zar de la Copa Mundial de la FIFA en esa ciudad, con el objetivo de coordinar esfuerzos rumbo al máximo evento del futbol internacional.

A través de un mensaje, el mandatario destacó que el encuentro permitió fortalecer la relación entre Nuevo León y la Gran Manzana de cara a la organización del Mundial.

García detalló que en la reunión participaron también Ellen, colaboradora en temas relacionados con la FIFA, así como Bichara, Zar de la Copa del Mundo en Monterrey, y Emanuel, integrante de la comitiva neoleonesa.

“Muy contentos, vamos a trabajar juntos para el Mundial”, expresó el gobernador tras el encuentro, al señalar que ambas ciudades buscan mantenerse conectadas durante el evento.

Nuevos vuelos directos entre Monterrey y Nueva York

Uno de los anuncios relevantes fue la confirmación de dos vuelos directos entre Monterrey y Nueva York, operados por Aeroméxico y Viva, lo que fortalecerá la conectividad aérea y facilitará el flujo de visitantes durante la Copa Mundial.

El gobernador señaló que se abordaron temas relacionados con los partidos que se disputarán en el MetLife Stadium, además de futuros encuentros y eventos binacionales.

Incluso, mencionó la posibilidad de regresar a Nueva York el 5 de mayo, con motivo de celebraciones culturales.

"Quizás llegaremos el 5 de mayo a la Cinco de Mayo Party, y hagamos acuerdos y progresos hacia la mejor Copa del Mundo que hemos visto", apuntó el mandatario estatal.

Samuel García agradeció la hospitalidad de las autoridades neoyorquinas y reiteró el compromiso de Nuevo León para colaborar en la organización de lo que calificó como “la mejor Copa del Mundo que hemos visto”, fortaleciendo los lazos internacionales del estado rumbo al Mundial de la FIFA.