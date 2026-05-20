Samuel García gestiona expansiones de empresas suecas en NL

Anunció el fortalecimiento del programa Conductoras Scania, un proyecto de capacitación y vinculación laboral de mujeres operadoras en la región

En su gira de trabajo, el gobernador Samuel García busca incrementar las inversiones de las empresas suecas en el Estado de Nuevo León.

Durante las reuniones con directivos de Grupo Traton, Ericcson y Volvo, el mandatario estatal afirmó que dichas empresas consideran aumentar sus inversiones en la entidad.

Tras su encuentro con el presidente y CEO de Traton Group, Christian Levin, grupo dueño de Scania e International, el gobernador afirmó que dichas empresas son las mayores fabricantes mundiales de camiones y vehículos comerciales.

“Ellos tienen ya una inversión muy grande en Escobedo de 800 millones de dólares, van a hacer una expansión y quedamos de vernos muy pronto en Nuevo León para proyectos de Scania y de International Trucks”, explicó.

A través de redes sociales, García Sepúlveda señaló que Nuevo León está marcando el rumbo del crecimiento industrial y logístico en el país, al enfocarse en la innovación y el desarrollo sostenible.

“Nos entusiasma seguir creciendo nuestra presencia en el Estado ahora con una nueva sucursal que vamos a abrir en noviembre de este año con más de 30 mil metros cuadrados y 50 empleos directos”, anunció Alejandro Mondragón, directivo de Scania México.

Por ello, anunció el fortalecimiento del programa Conductoras Scania, un proyecto de capacitación y vinculación laboral de mujeres operadoras en la región.

Programa Conductoras Scania genera cerca de 6 mil empleos directos

Este corporativo empresarial agrupa marcas importantes de transporte pesado como Scania, MAN Truck & Bus, International Motors y Volkswagen Truck & Bus.

La planta genera cerca de 6 mil 200 empleos directos y 3 mil indirectos, y cuenta con diversas certificaciones como ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Por otra parte, García Sepúlveda se reunió con directivos de la empresa Volvo, que anuncia el inicio de operaciones de su fábrica, la más grande del mundo.

“Muy contentos de que tanto Scania como Volvo, dos monstruos de la industria de los camiones, ambos tienen sus fábricas más grandes del mundo hoy en Nuevo León”.

Esta inversión inicial fue estimada en 700 millones de dólares, convirtiéndose en una de las apuestas industriales más importantes del año para la entidad.

Se proyecta que dicha planta podría iniciar operaciones en el verano de 2026 y genere alrededor de 2,500 empleos directos.

Además, destacó que el gigante global de la conectividad que impulsa las redes 5G del mundo, Ericsson, se encuentra interesado por llegar a Nuevo León, debido a que la compañía participó activamente en conversaciones y proyectos relacionados con infraestructura digital.

Gobernador confirma que planta de Volvo está lista en Nuevo León

Como parte de su gira de trabajo por Europa, el gobernador Samuel García anunció este martes que la planta Volvo en Nuevo León ya fue terminada.

Durante su estancia en Suecia, el mandatario estatal se reunió con los directivos de Volvo Trucks para confirmar que la edificación de las instalaciones de la marca de automóviles en Ciénega de Flores fue concluida en tiempo récord.