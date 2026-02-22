Samuel García firma acuerdo binacional en Texas

El gobernador de Nuevo León y el alcalde de Arlington pactan cooperación rumbo al Mundial 2026 en economía, turismo e infraestructura

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, realizó una gira de trabajo en la ciudad de Arlington, Texas, donde recorrió el AT&T Stadium y firmó un Memorando de Entendimiento con el alcalde Jim Ross para fortalecer la cooperación binacional.

El acuerdo contempla colaboración en desarrollo económico, comercio, inversión, turismo, infraestructura y vinculación internacional, con miras a aprovechar la plataforma que representa la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El mandatario estatal explicó que el objetivo es intercambiar experiencias, alinear estrategias y explorar oportunidades de colaboración con Arlington en la planeación, organización y logística del Mundial, a fin de maximizar los beneficios económicos, turísticos y sociales tanto para esa ciudad como para Guadalupe, Nuevo León.

“Ya visitamos el AT&T Stadium, va a ser sede de nueve juegos; nos vamos al NRG Stadium de Houston, que será sede del Mundial con siete juegos y terminar de consolidar el triángulo de oro de la FIFA”, expresó.

Recorrido por la casa de los Vaqueros

Durante la visita al estadio, hogar de los Dallas Cowboys, el alcalde Jim Ross entregó al gobernador de Nuevo León un jersey emblemático de la NFL como gesto de bienvenida.

Al recorrer el inmueble, que adoptará la denominación oficial de Dallas Stadium durante la Copa del Mundo, García Sepúlveda recordó que el recinto albergará nueve partidos del torneo y cuenta con 80 mil butacas, con capacidad de ampliarse hasta 100 mil asistentes. El estadio recibirá encuentros correspondientes al Grupo F.

El gobernador subrayó que este convenio refleja el espíritu de entendimiento entre Nuevo León y Arlington para impulsar proyectos que fortalezcan el desarrollo económico regional.

La gira de trabajo de Samuel García continuará este sábado en la ciudad de Houston, Texas.