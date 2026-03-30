Samuel García entrega la cancha número 500 previo al Mundial 2026

Resaltó que con la inauguración de esta cancha, se llegó a la meta con anticipación, por lo que espera entregar más espacios en el marco de la justa mundialista

Como parte de los compromisos pactados previo al Mundial 2026, el gobernador Samuel García cumplió con la meta de entregar 500 espacios deportivos al inaugurar la cancha del Centro de Desarrollo Regional de Gimnasia (CEDEREG) en el municipio de Guadalupe, durante la presentación de la selección "Ponte Nuevo, Ponte Mundial: DIF Nuevo León" quienes representarán al estado en el torneo internacional Roma Cup 2026.

En compañía de la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, el mandatario estatal resaltó que los 16 seleccionados son el resultado de la participación de más de 500 niños, por lo que agradeció a los patrocinadores por hacer posible su participación en la competencia internacional.

“Estos jóvenes se van bien equipados. Todos se llevan sus tachones nuevos, uniforme nuevo, su maleta con artículos, balones, se llevan su boleto, su vuelo a Roma y van a disfrutar bastante de la ciudad, pero más que los artículos y lo material es que se cumplan sus sueños”, subrayó el Mandatario estatal.

Resaltó que con la inauguración de esta cancha, se llegó a la meta de las 500 canchas con anticipación, por lo que espera entregar más espacios en el marco del Mundial.

Selección Juvenil representará a Nuevo León en Roma Cup 2026

Por su parte, Mariana Rodríguez detalló el proceso de selección de los menores, donde se concretó el equipo de 16 jugadores de una preselección de 40 menores realizada durante el Torneo Relámpago Interespacios 2025. También resaltó que no solo disputarán un partido, sino que representarán a la entidad.

“Cuando la selección Nuevo León salga a la cancha, no solo estará jugando un partido, estará representando a todo un estado y a todo un país, pero también a cada una de sus familias, de sus escuelas y de sus colonias. Estará llevando su historia al otro lado del mundo”, expresó Rodríguez.

Además, agradeció a los patrocinadores como CEMEX, Escuela de Futbol Tigres Oficial, Quart, el Tecnológico de Monterrey, Veleza, Botanero Moritas, SAQQARA, DX Express, Kavak y CIEN Inmobiliaria. También destacó que el gobernador Samuel García donó su sueldo para contribuir en este sueño.

Los jóvenes que integran la selección Ponte Nuevo, Ponte Mundial: DIF Nuevo León son:

Abdel “el Guardián” Gutiérrez

Alex “el Mago” Martínez

Dante “el Antídoto” Flores

David “el Genio” Tinoco

Dilan “el Rayo” Zapata

Dominick “la Flecha” Marín

Eduardo “el Ilusionista” Carbajal

Jasiel “Relámpago” Ríos

Jona “el Nobel” Montalvo

José “la Roca” Rodríguez

Marcelo “el Arquitecto” Tinajero

Óscar “el Muro” Loera

Owen “el Titán” Marín

René “la Muralla” Sáenz

Roberto “el Avión” Ruiz

Román “II Gladiatore” Sáenz

Como auxiliar técnico se mencionó a César Trejo y Pablo Trillo, quien figura como director técnico de este equipo.

La selección Ponte Nuevo, Ponte Mundial: DIF Nuevo León participará en la Roma Internacional Cup 2026 que se llevará a cabo del 3 al 6 de abril, donde competirán con potencias mundiales de futbol como Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, España, Italia, Japón, Bélgica, Suiza, Colombia, Luxemburgo, Turquía, Nigeria, Malta y Grecia.