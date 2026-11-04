Samuel García encabeza ranking de desempeño de gobernadores

Con un 69%, el gobernador de Nuevo León ocupó el primer lugar en el ranking de desempeño de mandatarios estatales elaborado por la firma CE Research

Con una calificación de 69%, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ocupó el primer lugar en el ranking de desempeño de mandatarios estatales elaborado por la firma CE Research.

De acuerdo con los resultados difundidos por la firma, el mandatario nuevoleonés se ubicó por encima del priista Manolo Jiménez, de Coahuila, quien obtuvo 68% de calificación; de la panista, Tere Jiménez, de Aguascalientes, con 67%; y de la panista, Libia Dennise García, de Guanajuato, con 66%, y las morenistas, Clara Brugada, de Ciudad de México y Evelyn Salgado, de Guerrero, en quinto lugar, con 65 por ciento.

La medición evalúa periódicamente el desempeño y la aprobación ciudadana de los gobernadores en rubros como seguridad, salud, combate a la pobreza, generación de empleo y manejo de las finanzas públicas, según la descripción de la metodología incluida en el boletín.

La empresa consultora también atribuye a la administración estatal resultados favorables en indicadores económicos, captación de inversión extranjera, educación, infraestructura y creación de empleos, aunque no presenta cifras ni fuentes específicas para respaldar esas afirmaciones.

“Samuel García de Nuevo León reaparece en el primer lugar del ranking de gobernadores de México que evalúa las siete áreas fundamentales de trabajo de los mandatarios del país”, indicó la firma.

En tanto, en un comunicado, el gobierno de Nuevo León refiere que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) ubicó a Fuerza Civil entre las corporaciones policiales mejor evaluadas en desempeño y confianza, pero no precisa el periodo ni los resultados de esa medición.