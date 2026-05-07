Samuel García encabeza entrega de Viviendas para Bienestar

Desde Ciénega de Flores, el mandatario estatal agradeció el respaldo federal para impulsar proyectos habitacionales en la entidad.

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El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, encabezó la entrega de Viviendas para el Bienestar en el fraccionamiento Infonavit Los Lirios, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde Ciénega de Flores, el mandatario estatal agradeció el respaldo federal para impulsar proyectos habitacionales en la entidad.

“Estamos muy contentos… quiero agradecerle por toda la vivienda histórica que están construyendo en Nuevo León”, expresó.

Samuel García subrayó que estos desarrollos habitacionales responden al crecimiento industrial del estado, particularmente por la instalación de la planta de Volvo en la región.

“La planta abre este verano y va a emplear en un inicio a mil personas y a lo largo de dos años a 10 mil… la importancia de que haya vivienda cerca es una gran oportunidad para seguir creciendo de manera sostenible”, señaló.

Asimismo, destacó que la expansión urbana irá acompañada de infraestructura educativa, con la construcción de 30 escuelas y cinco preparatorias para las familias trabajadoras.

El mandatario estatal reiteró su respaldo al Gobierno federal y a las instituciones involucradas, como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), encabezada por Edna Elena Vega Rangel, y el Infonavit, dirigido por Octavio Romero Oropeza.

“Estamos haciendo muchísimas casas… no me queda más que agradecerle y decirle que cuenta con Nuevo León”, afirmó.

Meta de vivienda crece a 77 mil unidades

Durante el evento, la SEDATU informó que la meta de vivienda en el estado se incrementó de 33 mil a 77 mil unidades.

Actualmente, se desarrollan 17 proyectos con 11 mil 380 viviendas en construcción, lo que representa un avance del 15 por ciento.

Además, se reportó una inversión superior a $46 mil millones de pesos, con la generación de 231 mil empleos directos y 346 mil indirectos, beneficiando a más de 277 mil familias.

Infonavit reporta avances y nuevas entregas

Por su parte, el director del Infonavit detalló que este evento corresponde a la entrega número 21 del programa nacional de vivienda.

A nivel país, existen 76 conjuntos habitacionales, de los cuales 26 ya están completamente ocupados, con cerca de 17 mil viviendas colocadas.

En el caso de Los Lirios, se entregaron viviendas a 47 familias, con lo que prácticamente se completa este desarrollo.

El evento incluyó la entrega de vivienda a beneficiarios, como Judith Elena Salazar García, quien recibió su casa en este fraccionamiento.

Las autoridades destacaron que estos programas no solo atienden el rezago habitacional, sino que también impulsan el desarrollo económico y mejoran la calidad de vida.