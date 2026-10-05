Samuel García destaca logros a cinco años de su administración

En materia de seguridad, destacó que la nueva Fuerza Civil cuenta con más de 7,500 elementos para lograr los mejores resultados de los últimos 30 años

El gobernador Samuel García destacó los principales resultados de los cinco años de su administración y aseguró que Nuevo León alcanzó el primer lugar en los sectores más importantes.

A través de un mensaje, el mandatario estatal afirmó que su gobierno representó un “nuevo comienzo” para el Estado, por lo que se tomó un rumbo distinto.

“Desde hace cinco años no hemos dejado de trabajar para construir el nuevo Nuevo León que prometimos, y hoy los resultados del mejor gabinete en la historia de Nuevo León nos respaldan. Todavía queda un año, y sabemos bien que no podemos bajar la guardia, al contrario, trabajaremos más y más para seguir honrando la confianza”, señala el Gobernador Samuel García.

En materia de seguridad, destacó que la nueva Fuerza Civil cuenta con más de 7,500 elementos para lograr los mejores resultados de los últimos 30 años.

"Tenemos a la policía de mayor confianza y desempeño de México, la nueva Fuerza Civil. Hoy cuenta con más de 7,500 policías, el mejor equipamiento e infraestructura, logrando así los mejores resultados de los últimos 30 años", compartió.

Mientras que en movilidad resaltó las obras de infraestructura como la construcción de siete nuevas carreteras, las líneas 4 y 6 del Metro y la adquisición de 4,000 nuevas unidades para el servicio de transporte público.

Nuevo León como uno de los principales destinos para la inversión

En materia económica, García Sepúlveda aseguró que Nuevo León se mantiene como uno de los principales destinos para la inversión y afirmó que durante su administración se han captado más de $136,000 millones de dólares en inversión extranjera.

En educación, afirmó que ocupa el primer lugar nacional gracias a la rehabilitación y construcción de planteles, el programa de educación dual y la entrega de kits escolares y uniformes gratuitos.

También destacó los niveles de formalidad laboral, la generación de empleos y los programas de apoyo dirigidos a pequeñas y medianas empresas.

Más de 1.3 millones de personas reciben atención gratuita en Nuevo León

En salud, el mandatario afirmó que más de 1.3 millones de neoleoneses reciben atención gratuita mediante el programa "Cuidar tu Salud".

También mencionó las coberturas universales para cáncer de mama y cáncer infantil, además de la próxima apertura del nuevo Hospital Infantil.

“Esto y más es lo que cinco años del gobierno del Nuevo Nuevo León representan. Hechos, no palabras”, afirmó García, quien atribuyó los avances a la confianza que, dijo, recibió de los ciudadanos en las urnas.

Además, resalto acciones ambientales, entre ellas la plantación de más de un millón de árboles, además de trabajos de limpieza y recolección de basura en espacios públicos.