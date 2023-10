Samuel García definirá en noviembre si va por la presidencia

“Yo le pido a Nuevo León que me tenga paciencia, estamos valorando lo mejor para el estado y lo mejor para el país, todavía Mariana no me da permiso, pero no va a haber ninguna decisión hasta noviembre, principios de noviembre que termine mi segundo año, ahí si voy a dar razones de porque sí o porque no y a quien apoyaré porque yo creo que la mejor vía y la mejor opción es Movimiento Ciudadano”, subrayó.