Samuel García culmina su Cuarto Informe de Gobierno

El gobernador destacó avances en seguridad, economía y educación, y exhortó a trabajar juntos para consolidar a Nuevo León como el mejor estado.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Este domingo 9 de noviembre a las 12:00 horas, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, rindió su Cuarto Informe de Gobierno desde el Showcenter Complex. Durante su mensaje, el mandatario presentó un balance detallado del estado general de la entidad, abordando los principales avances en seguridad, economía, generación de empleo, reducción de pobreza y cobertura en salud y educación.

El evento reunió a miembros del gabinete, alcaldes, diputados y diversos funcionarios, quienes acompañaron al gobernador mientras repasaba los logros alcanzados a lo largo de su administración y las acciones concretas que han tenido impacto directo en la ciudadanía.

García destacó que Nuevo León continúa consolidándose como un estado con inversión estratégica, programas sociales efectivos y proyectos de infraestructura que buscan mejorar la vida de todos los habitantes.

Al concluir su informe, el gobernador hizo un llamado a la unidad y al trabajo conjunto entre funcionarios y políticos del estado para los próximos dos años.

“Tenemos que sacar nuestra mejor versión, tenemos que sacar el mejor presupuesto, tenemos que sacar las mejores obras y proyectos juntos. La gente nos quiere ver trabajando juntos. Quedan dos años para consolidar a Nuevo León como el mejor estado de México y está en nuestras manos lograrlo. Por lo pronto, hoy vamos en tiempo y forma”, enfatizó.

A continuación te mencionamos todos los detalles de este Cuarto Informe de Gobierno, con los anuncios más importantes que marcaron esta rendición de cuentas.

Nuevo León está en tiempo y forma para el Mundial 2026

Durante su Cuarto Informe de Gobierno, el gobernador Samuel García anunció que Monterrey contará con un vuelo directo a París, como parte de los esfuerzos para fortalecer la conectividad aérea de Nuevo León de cara al Mundial FIFA 2026.

También, enlistó nuevos espacios turísticos que podrán disfrutar los extranjeros en su vista a la sede mundialista. Otro de sus propósitos es conectar a toda el área metropolitana, crear espacios recreativos y pueblos mágicos resaltando lo mejor del estado.

El mandatario resaltó que el estado se consolida como un hub internacional, con rutas que amplían los vínculos con Europa, Asia y América. Asimismo, señaló que se construye un nuevo aeropuerto y se moderniza la infraestructura carretera y aduanal para facilitar la llegada de visitantes y turistas.

1.2 millones de neoleoneses gozan de sistema de salud gratuito

En tema de salud, el gobernador mencionó que hoy por hoy el estado donde las famlias menos gastan en medicinas porque el estado las proporciona gratis.

De igual manera mencionó la creación de nuevas UNEMES, nuevo CESSA, el reciente Hospital de Salud Mental y el próximo Hospital Infantil.

"Vamos por cero pobreza extrema"

El madatario señaló que en conjunto con Martha Herrera, se ha logradó reducir 0.5% la pobreza, por debajo de la marca de estándares internacionales.

Dentro de los recientes programas creados para ayudar a grupos vulnerables, señaló la reciente creación de la Procudaría de la Defensa de las Mujeres, que a partir del viernes "deudores los vamos a cazar y vamos por ustedes si no son responsables de sus hijos", señaló.

Este año, dijo Samuel, se logró ayudar a las madres que tienen a un hijo con capacidades diferentes con un bono de dos mil pesos mensuales. También mencionó que espera tener más beneficiaros del programa 'Hambre Cero', entregar más viviendas y apoyos.

🗣El Gobernador Samuel García destaca la disminución durante sus cuatro años como #Gobernador. Destaca la disminución de la #pobreza en el estado y destaca que superamos a la #CDMX en este aspecto y el compromiso de apoyar a quienes más lo necesitan:



"Y a los deudores… pic.twitter.com/lqWid5StdL — INFO7MTY (@info7mty) November 9, 2025

Samuel García resalta renovación integral del DIF Nuevo León

El gobernador Samuel García, destacó que durante su administración se ha trabajado en la transformación completa del Sistema DIF, recordando que anteriormente era percibido como un espacio de abandono y maltrato. Señaló que al inicio de su gestión, el centro Capullos se encontraba en condiciones críticas, pero hoy es un lugar digno y renovado para la atención y protección de niños y adolescentes.

"Llevamos más de 20 villas infantiles para niños y adolescentes, tenemos un hospital que le llamamos Villa Bebés. Ese Capullos tiene canchas, cuartos, la entrada, pero lo que viene se va a poner mejor, porque contempla que todo este nuevo y acercar las dependencias que tiene que ver con niños a Capullos, como Ministerio Público, trámites de patria potestad y demás.”

NL impulsa educación y salud con cobertura integral y más espacios

El gobernador destacó que Nuevo León ha avanzado de manera significativa en salud y educación, siendo pionero en la cobertura total para el tratamiento de cáncer infantil y en la implementación del programa “Oye” para niños con sordera. Asimismo, resaltó la instalación de 118 lactarios y la apertura de nuevas guarderías y escuelas de tiempo completo.

“Hoy en Nuevo León tenemos escuelas de ocho horas, más de mil escuelas de jornada ampliada que reciben uniforme, calzado, pants, mochila, útiles, desayuno y comida. Van de 8 a 4, hacen la tarea y después disfrutan de actividades recreativas. Lo positivo es que esto permite a los padres cumplir su jornada laboral, además de contar con nuevas estancias infantiles para los bebés.”

📌Durante el informe del Gobernador, se destacó el apoyo a la primera infancia, a las madres, a los niños con cáncer infantil y a las escuelas de tiempo completo, reafirmando el compromiso con el bienestar y desarrollo de las familias nuevoleonesas.



"Fuimos el primer estado en… pic.twitter.com/1ddXA1zq5h — INFO7MTY (@info7mty) November 9, 2025

"Somos la ciudad industrial de todo América Latina"

Samuel García mencionó que el estado es el motor económico de México, logrando ser primer lugar en materia de economía.

De acuerdo con el gobernador, en el último trimestre, Nuevo León cerró con un crecimiento de 4.8 de PIB. La inversión total que reporta Samuel es 155,000 millones de dólares, más de 400 mil nuevos empleos, se superan los 8,700 millones de pesos en créditos a PyMes.

Además en conjunto con educación dual, clúster de IA y nueva aduana en carretera Colombia - Laredo, se busca que NL sea primer lugar en exportaciones.

"El 80% de los días han tenido una calidad del aire aceptable"

Partiendo de que el estado es reconocido por su gran sector industrial, García Sepúlveda mencionó que se encontró un punto medio entre el medio ambiente y la industria de Nuevo León.

Empezó mencionando que se creó la Secretaría de Medio Ambiente, División Ambiental y Fiscalía Ambiental para sancionar las faltas contra la naturaleza.

"Se están yendo a la cárcel quienes provocan incendios o quienes afectan nuestros cerros o ríos. Yan van más de 60 carpetas que llevan la sentencia de condena. También de manera proactiva, se han sembrado 800 mil árboles y el próximo año queremos llegar a 900 mil", dijo Samuel.

Además se hizo el nuevo Centro Estatal de Atención Animal y de la mano de la Inversión Privada (IP), se creó el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire y en conjunto con alcaldes la Comisión Ambiental Metropolitana. También se han realizado un programa especial de cambio climático, e instalado nuevos medidores de calidad del aire.

"Lo que más he encargado es tener limpios nuestros ríos, somos de los pocos estados que mantiene ríos vivos y limpios. Este año, el 80% de los días han tenido una calidad del aire aceptable", señaló Sepúlveda.

Nuevo León tiene agua hasta para cuatro años

Después de la crisis hídrica que padeció el Estado, el gobernador señaló que actualmente las presas están llenas. Además, para seguir cuidando el vital líquido, señaló que se construyó un nuevo acueducto "El Cuchillo ll", se realizaron modulación de presiones, cambiando medidores, instalando nuevos tanques, reductores y cambiando el sistema para contabilizar el agua.

"A pesar de que hay agua para los siguientes 4 años, hemos hecho estudios para el uso terciario del reciclaje del agua, desalinizadores, explorando el proyecto Pánuco y todos los días seguimos trabajando para que no le falte agua al estado y siempre tener al menos una reserva de 25%", sentenció García.

Por último, agradeció a todo el equipo de Agua y Drenaje tras lidiar con la sequía que azotó al Estado. También, expresó gratitud para el ex presidente, Andrés Manuel, y a la IP, para sacar adelante el "Cuchillo ll".

"Más de 158 mil mdp invertidos en movilidad": Samuel García

El mandatario estatal empezó este eje señalando que por muchos años, el estado le había apostado a los carros y en vez del transporte público masivo. Cuando llegó a la gubernatura, había un 16% de movilidad, lo que hizo emprender acciones junto con el actual secretario, Hernán Villarreal.

"Estamos construyendo el monorriel más largo del continente, el segundo más largo del mundo. Dos líneas de 35 kilómetros en un sexenio. Para el Mundial el metro estará funcionando."

Señaló que hay 4 mil nuevos camiones, transmetros hechos 100% en Nuevo León, corredores verdes, 80% de rutas reestructuradas, modernizará la línea 1 con 22 nuevos trenes así como 4 nuevas carreteras.

Además de las líneas 4 y 6, se está construyendo el Tren del Norte que conectará con línea 1, 2 y 4. Habrá el triple de transporte público masivo, 500 parabuses y tres nuevas carreteras.

🙌🏻🔴 El Gobernador Samuel García habla sobre los avances en movilidad:



"Muchos años le apostamos a los automóviles, dejando el transporte urbano de lado."



Durante estos cuatro años, los resultados se reflejan en nuevas unidades, rutas eficientes y movilidad sostenible. Así… pic.twitter.com/ubM7rXKPI6 — INFO7MTY (@info7mty) November 9, 2025

Fuerza Civil Nuevo León es la mejor del país

De la mano de la nueva constitución, se consolidó una nueva policia estatal con una inversión de 30 mil millones de pesos. Samuel García mencionó que la nueva Fuerza Civil es la mejor pagada, con mejor equipamiento y a la que más personas desean ingresar.

En cuatro años, han llegado mil cien patrullas, más de cien Black Mambas, nuevos helicópteros, nuevo Black Hawk, nuevos destacamentos, C-5 innovado, orden en los penales, nueva universidad de Ciencias de la Seguridad y 7 nuevas divisiones.



De acuerdo con el gobernador, para seguir mejorando, el próximo año habrá un nuevo cuartel general de Fuerza Civil, Edificio de Inteligencia conectado al C-5, con dos helipuertos. Nueva Policia de Caminos, más patrullas y nuevo Cuartel de Caballería Motorizada para blindar la Interserrana.

"Según el INEGI, la Fuerza Civil de Nuevo es la mejor policia de México. El estado fue el más escaló en estados blindados fuera de violencia, pasamos del lugar 5 a 15", añadió García Sepúlveda. "Hemos logrado reducir 70% los delitos de alto impacto, estamos en semáforo verde. Y muy pronto lograremos consolidar esta policía para pasar de 6 mil a 7 mil elementos antes del Mundial", concluyó el gobernador.

Inicia Cuarto Informe de Gobierno

En punto de las 12:21, el gobernador Samuel García, agradeció la presencia de la titular de "Amar a Nuevo León", Mariana Rodríguez, así como al gabinete del Estado, así como a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien fue representada por César Yañez, así como a las autoridades federales representadas por distintas figuras políticas.

Durante la introducción del informe, García recordó los retos que presentaba el Estado, señalando que cuatro años después todos los habitantes de Nuevo León tienen mejor calidad de movilidad, salud, mayor oportunidad de empleo e infraestructura, concluyendo en que cuatro años después 'vamos en tiempo y forma'.