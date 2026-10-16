Samuel García confirma que entregará Quinto Informe esta semana

Indicó que la fecha fue definida con anticipación para cumplir con los tiempos de difusión establecidos en la legislación electoral

Luego de que ayer se adelantara que el Gobierno de Nuevo León entregaría este jueves el documento físico del quinto informe de Gobierno, el gobernador Samuel García confirmó que el estado acudirá a presentar el escrito ante el Congreso

El mandatario estatal explicó que la entrega se realizará este 15 de octubre, dentro del plazo que, afirmó, establece la legislación para rendir cuentas sobre los resultados de su administración.

“El día de hoy se va a presentar el informe porque la ley le da el derecho al ejecutivo, a presentar el informe entre el día 1 y 15 de octubre”, declaró.

Samuel García indicó que la fecha fue definida con anticipación para cumplir con los tiempos de difusión establecidos en la legislación electoral, que contempla siete días previos y cinco posteriores a la presentación del informe.

“Nosotros con tiempo planeamos que la entrega del informe fuera el día 15 para que empezara a correr el día 8 y terminara el día 20”, señaló.

Seguirá con rendición de cuentas hasta el próximo 20 de octubre

El gobernador agregó que, tras entregar el documento por escrito, continuará con las actividades de rendición de cuentas hasta el martes 20 de octubre.

“Vamos a rendir cuentas y promocionar el quinto informe de Gobierno del día 8 de octubre al día 20. Eso me obliga a presentarlo el día de hoy 15”, sostuvo.

Por otra parte, se informó que la presentación de su quinto informe, se podría llevar a cabo el próximo 21 de noviembre, a las 6 de la tarde, en el nuevo Parque del Agua.