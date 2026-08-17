Samuel García busca ampliar almacenamiento de presa El Cuchillo

El mandatario estatal aseguró que esto permitiría aprovechar una mayor cantidad de agua durante fenómenos como huracanes y ciclones

Durante su gira de trabajo por el municipio de China, el gobernador Samuel García anunció que buscarán duplicar la capacidad de la presa El Cuchillo.

Al encabezar un torneo de pesca, el mandatario estatal reveló que buscarán que el embalse pase de almacenar 1,000 millones de metros cúbicos a 2 mil millones.

"Tenemos ahorita en Conagua un proyecto que está en la etapa de aprobación, todavía no está aprobado, pero ya se hizo el proyecto ejecutivo, ya nos dieron factibilidad y CONAGUA ya dio el visto bueno de ampliar la cortina 4 metros".

García Sepúlveda aseguró que esto permitiría aprovechar una mayor cantidad de agua durante fenómenos como huracanes y ciclones, además de fortalecer el abasto para la entidad.

"El proyecto tarda como 1 año y medio porque prácticamente es rehacer una cortina. Esta la dejas adentro, la abres y la siguiente se va llenando con un huracán o con un ciclón. La idea es con esto arreglar la cortina, hacerla nueva y se va a elevar toda la presa 4 metros, vamos a pasar de 1000 a 2000 metros cúbicos", explicó García Sepúlveda.

Aseguró que busca iniciar el proyecto antes de finalizar su administración y que en 2029 esté la ampliación. Sin embargo, afirmó que se trabajará para seguir mejorando los espacios turísticos de El Cuchillo.

"En el inter pues estamos pensando en hacer cosas provisionales. Hay que hacer un destajo porque se se complica la bajada de lanchas y hagamos un muelle más decente, pero no el definitivo. Como quiera la presa siempre está que 50, 70, 80, entre más muelles y botaderos mejor pues para la accesibilidad. Entonces yo yo realmente venía a decirles eso, estamos jalando para que haya más pesca, haya más presas. Por supuesto El cuchillo pues es la mejor de todas y vamos a meterle mucha mucho cariño", agregó.

Señaló que se ha trabajado de manera importante por la seguridad en la zona, que permitió que más personas visiten estos espacios turísticos. Por ello, resaltó los cuatro destacamentos que cubren todas las entradas y salidas de China, de Bravo y de Cerralvo; incluido el helipuerto con un helicóptero de planta en toda la zona oriente; el regimiento del ejército en Cerralvo que tiene de planta más de 800 militares; y más de 1,100 elementos en la zona cuidando, resguardando y con filtros.

Por otra parte, el director general de Parques y Vida Silvestre, Luis Herrera Sosa agradeció al gobernador por trabajar en detonar el turismo de la pesca deportiva.

Afirmó que se reportó afluencia turística debido a la mejora de la infraestructura total del hotel y del Parque Estatal, por lo que ahora, quienes visitan la zona, pueden disfrutar del área de alberca de niños, la nueva cancha de fútbol y, ahora, próximamente, el botadero.

Además, el secretario del Trabajo, Federico Rojas, señaló que se seguirá trabajando mejorando la infraestructura para la pesca deportiva, acondicionando una nueva rampa