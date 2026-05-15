Samuel García anunciará line-up de FIFA Fan Fest en Nuevo León

Aunque el mandatario estatal no dio a conocer ninguno de los nombres, aseguró que se contará con artistas internacionales

Con motivo del Mundial 2026, el gobernador Samuel García revelará este jueves el line-up del FIFA Fan Fest de Nuevo León, el cual calificó como "el más mejor de todos".

A través de redes sociales, el mandatario estatal aseguró que esta información se revelará a las 19:00 horas, con el objetivo de proyectar a la ciudad como un espacio de encuentro abierto al público y sede mundialista.

"¡YA SE ARMÓ LA MACHACA! Hoy damos a conocer el LINE UP del FIFA Fan Festival™ de Nuevo León. Atentos a mis redes a las 7:30 pm para conocer cómo celebraremos este MUNDIAL MÁS NORTEÑO. ¡Ánimo y buenos días! 🦁 ⚽️😎"

¡YA SE ARMÓ LA MACHACA! Hoy damos a conocer el LINE UP del FIFA Fan Festival™ de Nuevo León. Atentos a mis redes a las 7:30 pm para conocer cómo celebraremos este MUNDIAL MÁS NORTEÑO. ¡Ánimo y buenos días! 🦁 ⚽️😎 pic.twitter.com/a9984DRIFe — Samuel García (@samuel_garcias) May 14, 2026

Aunque no dio a conocer ninguno de los nombres, aseguró que se contará con artistas internacionales.

Con esto se busca consolidar al Parque Fundidora como un espacio público emblemático para reafirmar su vocación como punto de reunión para grandes eventos culturales, deportivos y de entretenimiento de carácter internacional.

Nuevo León define corredores y fan zones para el Mundial 2026

Hace una semana, Info7 anunció que la zona metropolitana de Monterrey ya trazó una propuesta de movilidad y entretenimiento rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la definición de probables corredores, fan zones y áreas especiales donde se concentrarán aficionados, visitantes y residentes durante los partidos que albergará la ciudad.

Entre los puntos centrales del operativo destacan el Corredor FIFA, la Milla FIFA alrededor del estadio de Rayados y diversas zonas de convivencia que estarán distribuidas en Monterrey y Guadalupe.