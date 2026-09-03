Samuel García anuncia que pedirá entre 9 y 10% de deuda para 2027

El mandatario estatal aclaró que, aunque legalmente existe la posibilidad de solicitar un monto mayor de financiamiento

Al destacar que Nuevo León pasó en cinco años del cuarto al lugar 24 a nivel nacional en incidencia de homicidios, el gobernador Samuel García Sepúlveda aseguró que el estado podría ubicarse todavía entre las entidades con menor tendencia delictiva si contara con mayores recursos para seguridad.

Durante la mesa de seguridad que se realiza diariamente en las instalaciones del nuevo edificio de Fuerza Civil, el mandatario estatal atribuyó parte de los resultados a la estrategia implementada por su administración, pese a que, afirmó, el Poder Legislativo únicamente le ha aprobado presupuesto durante el primer año de su gobierno.

García cuestionó la negativa del Congreso local para aprobar los presupuestos solicitados por su administración y sostuvo que esta situación termina afectando a los propios poderes del Estado, incluido el Legislativo.

“Ya no entiendo, no veo qué motivo puede haber de fondo para negarle al gobierno su presupuesto porque termina afectando poderes, el mismo Congreso… Sin presupuesto y con Congreso en contra pasamos del lugar 4 al 24, imagínate si nos ayudaran, imagínense que si nos aprobaran el presupuesto y que si tuviéramos el dinero para apoyar fiscalías, alcaldes pues ya estuviéramos en primer lugar”, dijo Samuel García.

El gobernador señaló que contar con mayores recursos permitiría fortalecer a la Fiscalía General del Estado y respaldar a los municipios en materia de seguridad, con lo que, aseguró, Nuevo León podría mejorar aún más sus indicadores.

En este contexto, informó que este miércoles 2 de septiembre sostendrán un encuentro con los coordinadores de los grupos legislativos para comenzar a abordar el presupuesto estatal.

“Entonces vamos a tener un saque del presupuesto hoy miércoles”, dijo.

Asimismo, adelantó que el miércoles 9 de septiembre el Gobierno estatal se reunirá con representantes de los tres poderes, mientras que el viernes 11 de septiembre se contempla un encuentro con cámaras empresariales y organizaciones no gubernamentales.

Explicó que estas reuniones tendrán como objetivo exponer que su administración no ha recurrido al endeudamiento en los términos que, dijo, se ha señalado, y que la falta de aprobación de presupuestos ha limitado incluso la posibilidad de contratar deuda.

“Queremos con mucho tiempo decirles, oigan no hemos pedido deuda en cuatro años porque no ha habido presupuesto, de hecho este va a ser el sexenio que menos deuda ha pedido de los últimos seis pues muy fácil no hemos tenido presupuesto, o sea solamente un año me han autorizado una deuda creo que del 8, entonces como no hemos pedido deuda”, explicó García.

El mandatario estatal aclaró que, aunque legalmente existe la posibilidad de solicitar un monto mayor de financiamiento, no tiene previsto hacerlo para cerrar su administración.

“No voy a pedir el 15, podemos pedirlo pero no lo voy a pedir”, afirmó respecto al porcentaje de deuda.

García explicó que un 15 por ciento de libre disposición representaría alrededor de 17 mil millones de pesos para el Estado, pero insistió en que su intención es solicitar un porcentaje menor para mantener una política de bajo endeudamiento.