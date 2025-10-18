Samuel García anuncia liberación de Autopista al Aeropuerto

Por: Carlos Nava 17 Octubre 2025, 15:11

La medida busca que se reduzca la congestión vial que se genera en Miguel Alemán, debido a los trabajos por la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que el Estado liberará la autopista al aeropuerto durante unos meses, esto para mejorar la movilidad en una de las principales vialidades del Área Metropolitana. Además, el mandatario comentó que esta vía pasará de 10 a 20 carriles, los cuales serán habilitados este viernes Así, se busca que se reduzca la congestión vial que se genera en Miguel Alemán, debido a los trabajos por la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro. "Vamos a aprovechar que con la ampliación de casetas vamos a liberar la cuota unos meses para que toda la gente pueda pasar de manera gratuita. Sobre todo porque ya estamos en el último tramo de construir la línea 4 y 6, que va a ser la más larga del continente. Entonces, Miguel Alemán ahorita tiene cierres temporales y estamos metiendo turbo para tenerlo listo para el Mundial", anunció García Sepúlveda. Finalmente, García Sepúlveda agregó que se tiene planeado que para marzo ya comiencen las pruebas de estas nuevas Líneas de Metro, para que en mayo ya estén operando y estén totalmente listas para la Copa del Mundo.