Samuel García anuncia escuelas y estancias de tiempo completo

Con el fin de reconocer y honrar a las madres de Nuevo León, el gobierno del estado llevó a cabo la celebración del 10 de mayo, a miles de mujeres trabajadoras del estado.
El gobernador Samuel García, mencionó que se busca continuar apoyando a las madres de familia, facilitando sus labores día con día, es por ellos que se realizara la construcción de escuelas y estancias de tiempo completo.
“Vamos a construir 30 escuelas de tiempo completo de aquí a diciembre, y yo sé que vamos a encontrar la manera legal de que las trabajadoras del poder judicial del poder legislativo, la fiscalía del Estado tenga preferencia para que sus hijos estén en las mejores estructuras, con los mejores maestros, y con ocho horas de elemento y de cuidado”
“Ser servidora pública y ser madre no son dos vidas separadas son la misma vacación, porque díganme que hace una madre, una madre, escucha una madre, resuelve una madre, acompaña al que sufre una madre, defiende a más de uno. Una madre da sin esperar nada a cambio, y también se desvela por otros.”