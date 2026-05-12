Samuel García anuncia escuelas y estancias de tiempo completo

El gobernador Samuel García, mencionó que se busca continuar apoyando a las madres de familia, facilitando sus labores día con día

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Con el fin de reconocer y honrar a las madres de Nuevo León, el gobierno del estado llevó a cabo la celebración del 10 de mayo, a miles de mujeres trabajadoras del estado.



El gobernador Samuel García, mencionó que se busca continuar apoyando a las madres de familia, facilitando sus labores día con día, es por ellos que se realizara la construcción de escuelas y estancias de tiempo completo.

“Vamos a construir 30 escuelas de tiempo completo de aquí a diciembre, y yo sé que vamos a encontrar la manera legal de que las trabajadoras del poder judicial del poder legislativo, la fiscalía del Estado tenga preferencia para que sus hijos estén en las mejores estructuras, con los mejores maestros, y con ocho horas de elemento y de cuidado”





Por su parte Mariana Rodríguez, agradeció, el empeño que las trabajadoras ponen día a día, aunque resalto que los turnos de mamás nunca acaban, pues todo el día ven por sus hijos, y así mismo se combina con ser servidora pública.

“Ser servidora pública y ser madre no son dos vidas separadas son la misma vacación, porque díganme que hace una madre, una madre, escucha una madre, resuelve una madre, acompaña al que sufre una madre, defiende a más de uno. Una madre da sin esperar nada a cambio, y también se desvela por otros.”





En el evento se realizó la entrega de reconocimientos a madres ejemplares, además de diferentes rifas de regalos donde el premio mayor era un auto, finalizando con la participación especial de un concierto por parte de los kumbia King