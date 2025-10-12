Samuel García afirma van en 'tiempo y forma' previo al Mundial

El mandatario estatal anunció la construcción de diversas edificaciones para la llegada de la Copa del Mundo, incluidas 300 canchas de fútbol

El gobernador de Nuevo Léon, Samuel Alejandro García Sepúlveda aseguró que se encuentran "en tiempo y forma" previo a la Copa Mundial 2026. Como parte de su cuarto informe de gobierno, el mandatario estatal afirmó que buscan ser "la mejor sede del mundial" con la instalación de más de 300 canchas de fútbol y el nuevo Parque Fundidora para que se considere como la casa sede del mejor Fan Fest de México. También detalló que se realizará el nuevo aeropuerto, la nueva aeropista con vuelos directos nacionales e internacionales, además de los avances en las líneas 4 y 6 del metro. "Nuevo León rumbo al Mundial, vamos en tiempo y forma" exclamó García Sepúlveda. Además, anunció la construcción del Nuevo Parque del Agua, así como nuevos corredores verdes para beneficio de la ciudadanía como parte de la preparación del estado ante la llegada de la Copa a la entidad.