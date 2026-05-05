Samuel construirá 30 nuevas escuelas y 5 preparatorias

El gobernador subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia de continuidad, al asegurar que Nuevo León es primer lugar nacional en materia educativa

Durante la inauguración de la cancha número 520 en el estado, el gobernador de Nuevo León, a Samuel García, adelantó un ambicioso plan de infraestructura educativa que contempla la construcción de 30 nuevas escuelas y 5 preparatorias en lo que resta del año.

En su mensaje, el mandatario destacó que este proyecto busca fortalecer el acceso a la educación para niñas, niños y jóvenes en la entidad, además de consolidar el desarrollo académico en todos los niveles.

“Y también quiero decirles que vamos a construir este año 30 nuevas escuelas y 5 nuevas prepas. Un aplauso al ICIFED. Para todos nuestros niños, vamos a apoyar la educación”, expresó.

El gobernador subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia de continuidad, al asegurar que Nuevo León se ha mantenido en el primer lugar a nivel nacional en materia educativa.