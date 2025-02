 Samuel anuncia regreso de los viajes gratis y más camiones verdes

“Empezamos en Juárez porque es justo el municipio de mayor multicrecimiento, ya somos 600 mil habitantes, hace 10 años no éramos ni la mitad. Estos municipios que más han crecido son los que más carecen de servicios por eso hemos decidido empezar en Juárez, en municipios como Pesquería, como El Carmen, como García, pero eso no significa que no vayamos a mandar camiones nuevos a Guadalupe, a San Nicolás, A Apodaca, a Monterrey”, dijo García Sepúlveda.