Salvan empleados de Limpia a conductor; son héroes sin capa

Tres trabajadores de limpia salvaron a un automovilista varado en la corriente sobre la avenida Luis Donaldo Colosio en Monterrey.

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De ser empleados de Limpia, se convirtieron en héroes sin capa.

En las lluvias de este viernes, tres trabajadores de una empresa de recolección de basura rescataron a un automovilista que se quedó varado en la fuerte corriente de agua en la avenida Luis Donaldo Colosio, en Ciudad Solidaridad, en Monterrey.

El conductor del vehículo estuvo en la antesala de la muerte, pero ellos le salvaron la vida.

El conductor, que temía morir, ya no pudo avanzar en su auto y, ante el temor de ser arrastrado por la corriente, se subió al cofre de su auto, ahí pidió ayuda.

Los tres trabajadores de la empresa le lanzaron al conductor una cuerda, uno de los extremos lo ataron al camión recolector de basura y el otro se lo lanzaron al conductor.

Por el movimiento, el automovilista, sin dejar de sujetarse a la cuerda, cayó por unos segundos en la zona inundada, pues no había de otra, pero como iba sujeto a la cuerda, fue fácil rescatarlo.

Estos héroes pertenecen a la Unidad 39 de recolección y sus nombres son:

El operador del camión de la basura, José Alberto Cortez Rosales.

Y sus ayudantes Luis Alberto Medellín Otero y Jesús Emmanuel Beltrán Jinés.

Un reconocimiento para esos héroes sin capa porque le salvaron la vida al conductor.