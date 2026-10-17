Salvan a tres personas atrapadas por las lluvias en La Estanzuela

Autoridades mantienen acciones preventivas en el sur de Monterrey y trabajan para retirar obstrucciones y reducir riesgos por las lluvias.

Tres personas fueron rescatadas durante la madrugada de este viernes en la colonia La Estanzuela, al sur de Monterrey, luego de quedar en una situación de riesgo debido a los fuertes encharcamientos y las corrientes de agua provocados por las intensas lluvias registradas en la zona.

El incidente ocurrió alrededor de las 05:00 horas en el cruce de Paseo de la Hacienda y el Antiguo Camino a Villa de Santiago, donde una camioneta Volkswagen Tiguan estuvo a punto de caer hacia un arroyo, luego de que su conductora enfrentara las complicaciones generadas por la acumulación de agua.

De acuerdo con los reportes, ante la situación, la mujer solicitó el apoyo de su esposo, quien acudió al sitio y logró auxiliarla para ponerla a salvo, evitando que el percance tuviera consecuencias mayores.

Sin embargo, en el mismo sector se reportó que otras dos personas también se encontraban en una situación de peligro, debido a las corrientes de agua que amenazaban con arrastrarlas, por lo que fue necesaria la intervención para ponerlas a salvo por parte de Protección Civil de Monterrey.

Ante el riesgo que representaban las condiciones del lugar, elementos de Tránsito de Monterrey implementaron un cierre a la circulación, mientras personal de Protección Civil inspeccionó el área para prevenir nuevos incidentes.

La zona presentaba importantes acumulaciones de agua y condiciones peligrosas para los automovilistas y peatones. Además, se reportó que varias alcantarillas se encontraban abiertas, presuntamente debido al colapso del sistema de drenaje pluvial, lo que incrementaba el riesgo para quienes intentaban cruzar por el sector.

Posteriormente, personal de Servicios Públicos acudió al sitio para realizar labores de limpieza en las alcantarillas y el sistema de drenaje, donde se detectó basura acumulada que dificultaba el desalojo del agua.

Las autoridades mantuvieron las acciones preventivas ante las condiciones generadas por las precipitaciones, mientras se trabajaba para liberar las obstrucciones y reducir los riesgos en esta zona del sur de Monterrey.