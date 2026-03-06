Salvan a senderistas tras 16 horas en el Cerro de la Silla

Una pareja fue rescatada por aire después de quedar varada 16 horas en el Pico Sur del Cerro de la Silla por lluvia y terreno difícil

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una pareja de excursionistas fue rescatada la mañana de este jueves mediante un operativo aéreo, tras permanecer 16 horas atrapados en las inmediaciones del Pico Sur del Cerro de la Silla, informó Protección Civil de Nuevo León.

Lo que inició como un reporte de auxilio la noche del miércoles se convirtió en una compleja maniobra de rescate debido a las condiciones climáticas adversas y lo accidentado del terreno.

“Elementos de Protección Civil Nuevo León realizaron con éxito el rescate aéreo con la maniobra de ‘hover’ en lo alto del Cerro de la Silla, en el cual se pusieron a salvo a dos personas que solicitaron apoyo; se encontraban en el pico sur”, informó la corporación.

El reporte inicial se recibió alrededor de las 20:25 horas del miércoles. Los senderistas informaron a las autoridades que se encontraban varados en una de las zonas más elevadas y de difícil acceso del emblemático cerro, viéndose imposibilitados para descender por sus propios medios.

De inmediato, Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil Guadalupe, ⁠Brigada de Montaña PCNL y CRUM realizaron las labores correspondientes.

Aunque los elementos lograron ubicar a la pareja durante la madrugada, el rescate físico no pudo concretarse de inmediato.

La combinación de la oscuridad, el terreno escarpado y la presencia de lluvia complicó las maniobras de descenso seguro, obligando a los rescatistas a pernoctar con los afectados en la montaña para salvaguardar su integridad y esperar la luz del día.

Fue hasta la mañana de este jueves cuando las condiciones de visibilidad permitieron el despliegue de un helicóptero.

Tras 16 horas de incertidumbre, la pareja fue extraída de la zona de riesgo y trasladada a un punto seguro para su valoración médica.

Las autoridades de Protección Civil reiteraron el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al realizar senderismo, recomendando siempre iniciar los descensos con luz solar suficiente, portar equipo adecuado y consultar el pronóstico del tiempo para evitar situaciones que pongan en riesgo la vida.