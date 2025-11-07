Salvan a perro y caballo de incendio en Balcones de San Bernabé

El fuego comenzó al filo de las 21:40 horas de la noche en el cruce de las calles Del Palmar y Cruelo, donde los vecinos alertaron a las autoridade

Un incendio registrado la noche del miércoles en la colonia Balcones de San Bernabé, en Monterrey, provocó la movilización de cuerpos de rescate y dejó como saldo daños materiales en un terreno, aunque por fortuna sin personas lesionadas.

El fuego comenzó al filo de las 21:40 horas de la noche en el cruce de las calles Del Palmar y Cruelo, donde los vecinos alertaron a las autoridades al ver cómo las llamas se extendían rápidamente por una vivienda improvisada con techo de lámina y un tejabán anexo.

A su llegada, personal de Protección Civil de Monterrey y Bomberos de Nuevo León encontró que el siniestro abarcaba prácticamente todo el terreno, donde además había basura acumulada y tarimas, lo que contribuyó a que el fuego creciera con rapidez.

El único habitante del lugar, un hombre de 38 años, fue evacuado de manera preventiva. Paramédicos le brindaron atención por malestar leve debido al humo, sin que requiriera traslado. Durante las labores, los rescatistas lograron poner a salvo a un perro y a un caballo que se encontraban dentro del predio.

Después de varios minutos de trabajo, los bomberos lograron controlar las llamas y evitar que se extendieran hacia un arroyo y a las casas vecinas. En total, el área afectada fue de aproximadamente 80 metros cuadrados.

En el sitio permanecieron cuadrillas de Protección Civil para realizar labores de enfriamiento y eliminar cualquier riesgo de reignición, mientras que las autoridades investigan las posibles causas del incendio.