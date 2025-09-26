Salvan a niña de 3 años tras caer de balcón de segundo piso

Los gritos de la niña llamaron la atención de un vecino quien al ver la situación se alarmó e intentó agarrar a la niña si se caía.

En China, un dramático rescate fue captado en video cuando una niña de tres años fue encontrada llorando y aferrada a un balcón del segundo piso después de haber quedado encerrada accidentalmente por su madre, que había salido a hacer un mandado.

Los gritos de la niña llamaron la atención de un vecino quien al ver la situación se alarmó e intentó agarrar a la niña si se caía. La mujer de la tercera edad comenzó a gritar pidiendo ayuda, alertando a otros vecinos sobre la emergencia que se estaba desarrollando.

Varios vecinos se reunieron rápidamente y uno incluso llevó una colcha. Juntos, seis vecinos extendieron la colcha debajo del balcón, listos para atrapar a la niña si se caía. Justo cuando se colocaban en posición, la niña cayó, pero los vecinos la agarraron sana y salva y salió ilesa.

El padre de la niña, el Sr. Luo, explicó que su madre había ido a buscar a su hermana mayor a la escuela, dejando a la niña más pequeña en casa con un teléfono. Sintiéndose asustada al ver la puerta cerrada, la niña subió al balcón en busca de su madre y se cayó accidentalmente. Gracias a la rápida y heroica acción de los vecinos, la niña se salvó. La llevaron al hospital para una revisión médica y fue encontrada ilesa. El Sr. Luo expresó su inmensa gratitud y calificó las acciones de los vecinos como una intervención que salvó vidas.