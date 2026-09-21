Salvan a menor tras ahogamiento en alberca de Santa Catarina

Elementos de Jaguares informaron que la menor sin signos vitales y en paro cardiorrespiratorio, por lo que de inmediato iniciaron maniobras de RCP

Elementos de Protección Civil de Santa Catarina salvaron este fin de semana a una menor de seis años de morir ahogada en una alberca.

Estos hechos se registraron alrededor de las 20:13 horas, donde el personal encontró a la niña en brazos de un familiar, quien informó que la pequeña se ahogó dentro de una alberca, sin poder precisar cuánto tiempo permaneció sumergida.

Elementos de Jaguares informaron que la menor sin signos vitales y en paro cardiorrespiratorio, por lo que de inmediato iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y ventilación asistida.

Ante esta intervención, la niña logró registrar una frecuencia cardiaca de 102 latidos por minuto y una saturación de oxígeno del 95%, indicadores que mostraron que logró salir del paro.

Esta menor fue trasladada al Hospital Universitario para recibir atención médica especializada y continuar con su valoración.