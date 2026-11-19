Los escaladores quedaron varados luego de que su cuerda se atorara; permanecieron durante la noche en espera de ayuda y fueron puestos a salvo 12 horas después

Una aventura de escalada terminó en una emergencia para tres turistas canadienses, quienes quedaron atrapados en la montaña durante la noche, luego de que su cuerda de seguridad quedó atrapada entre las formaciones rocosas de la cumbre y les impidiera continuar su descenso en Potrero Chico, en el municipio de Hidalgo, Nuevo León.

El reporte movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León, Hidalgo y al grupo especializado Potrero Chico Rescue Team, quienes trabajaron coordinadamente para llegar hasta los escaladores, atrapados en la ruta conocida como Pancho Villa, de una altura aproximada de 150 metros.

De acuerdo con Erik Cavazos, director de Protección Civil de Nuevo León, los excursionistas permanecieron en la línea de la montaña durante la madrugada, mientras se preparaban las maniobras para garantizar un rescate seguro.

“Fue un trabajo de más de prácticamente de 12 horas, desde el reporte hasta la puesta a salvo de estas tres personas”, explicó.

Las labores de ascenso comenzaron durante las primeras horas de este miércoles y, finalmente, alrededor de las 11:03 de la mañana, los tres hombres, de aproximadamente 50 años, fueron rescatados y descendieron sin lesiones.

Tras ser valorados por los rescatistas, confirmaron que no presentaban molestias ni requerían traslado hospitalario, por lo que se retiraron por sus propios medios.

Ante las condiciones meteorológicas que pueden presentarse en las próximas semanas, Protección Civil exhortó a quienes practican senderismo o escalada a revisar el pronóstico, conocer previamente las rutas y evitar ascensos cuando la lluvia, el frío, la nubosidad o la fatiga representen un riesgo.