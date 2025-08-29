Salvan a dos hermanitos de morir durante incendio en Juárez, NL

Trascendió que los menores se encontraban solos en el domicilio debido a que su madre acudió a una cita médica y no tuvo con quien dejarlos.

Dos menores de edad fueron rescatados de morir quemador por un incendio que se registró en su domicilio en Juárez, NL.

El incendio se registró este miércoles en una vivienda de la calle Girasol # 343 en la colonia Viviendas Magdalena.

Los padres de un niño de cuatro años y una niña de dos años dejaron solos a sus hijos mientras acudían a una cita médica en el Hospital Metropolitano.

Según información preliminar, el niño mayor se percató que comenzaba a salir humo del colchón por lo que se llevó a su hermanita a un cuarto trasero.

Los vecinos fueron alertados por los gritos del niño quienes se movilizaron al ver las llamas y lograron sacar a los hermanitos después de quitar un protector de ventana.

Los primeros en llegar al sitio fueron los elementos de la Policía Municipal, quienes resguardaron a los menores a bordo de la patrulla.

Por su parte, elementos de Protección Civil Municipal brindaron los primeros auxilios a los menores, quienes resultaron intoxicados con humo.

Trascendió que los menores se encontraban solos en el domicilio debido a que su madre acudió a una cita médica y no tuvo con quien dejarlos.