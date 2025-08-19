Salvan a cuatro senderistas en cascadas y cerros el fin de semana

Protección Civil Nuevo León informó de los rescates en diferentes puntos: Cerro de las Mitras; Matacanes; Cerro Agujerado y Cascadas Cerro de La Silla

Nuevamente, este fin de semana se sumaron cuatro nuevos rescates de senderistas por no contar con la condición física o certificaciones para poder practicar este deporte.

Protección Civil Nuevo León informó de los rescates en diferentes puntos: Cerro de las Mitras, en Santa Catarina; Matacanes, en la Sierra de Santiago; Cerro Agujerado, en Juárez y Cascadas Cerro de La Silla, en Guadalupe.

En el Cerro de las Mitras se realizó la búsqueda de una persona extraviada en el área de Puerto del Aire, donde se localizó a un joven de Eslovaquia de nombre Peter, de 32 años. Luego de más de 10 horas de labores, el hombre fue rescatado por los equipos, que le brindó atención médica, así como alimento e hidratación y se le apoyo con el descenso y a ubicar la ruta.

En Matacanes se rescató a un hombre que estaba lesionado en la zona conocida como Salto de la Amistad. El senderista resultó con fractura de tibia y fue traslado por los elementos con el apoyo del helicóptero.

Otro reporte fue en el Cerro Agujerado donde se realizaron maniobras de línea larga para la extracción de un senderista, que fue trasladado a un hospital debido a las lesiones que sufrió en el lugar.

En las cascadas del Cerro de La Silla se reportó a una persona extraviada. Tras localizar al hombre de 27 años se inició el descenso y se le brindó valoración médica e hidratación.

En dichos rescates colaboraron elementos de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil de Guadalupe, Santiago y Juárez, la Brigada de Rescate de Montaña de PCNL, además del apoyo del helicóptero de Protección Civil.

Ante estos incidentes, la corporación estatal compartió las siguientes recomendaciones: llevar mochila con lámpara, agua, barras energéticas, lámpara y celular con batería adicional, usar bloqueador y repelente contra insectos, consultar el pronóstico del clima, llevar botiquín de primeros auxilios y no utilizar sendas alternativas o poco marcadas.