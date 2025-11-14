Salvan a cinco gatos y un perro de morir en incendio en Monterrey

La pronta intervención de los elementos de las tres corporaciones permitió asegurar tanto la integridad de los vecinos como la de sus mascotas

Elementos de Protección Civil Nuevo León, en coordinación con Bomberos NL y Protección Civil Monterrey, llevaron a cabo un operativo aéreo y terrestre para combatir el incendio de un terreno baldío que puso en riesgo a un condominio cercano, en Valle de Infonavit en Monterrey.

Durante las labores de control y extinción del fuego, los equipos de emergencia realizaron un significativo rescate salvando a cinco gatos y un perro que se encontraban atrapados en dos departamentos del condominio afectado.

La pronta intervención de los elementos de las tres corporaciones permitió asegurar tanto la integridad de los vecinos como la de sus mascotas, demostrando la coordinación efectiva en la atención de la emergencia.

El incidente ocurrió en un predio baldío, cuyas llamas se propagaron rápidamente. Como medida de seguridad, se procedió a la evacuación de alrededor de 30 personas residentes de un condominio colindante.

Afortunadamente, se confirmó que todas las personas resultaron ilesas y fueron puestas a salvo.