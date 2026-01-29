Salvan a cinco gatitos de incendio en Centrika

Tras una evaluación preliminar en el sitio, se determinó que los felinos requerían atención urgente para estabilizar sus vías respiratorias

Elementos de Protección Civil Monterrey atendieron de manera inmediata un reporte de incendio en una casa habitación, logrando un saldo blanco en cuanto a vidas humanas, pero con un importante rescate de fauna doméstica.

Durante las labores de sofocación y búsqueda en el inmueble, los equipos de rescate localizaron a cinco gatitos que presentaban síntomas evidentes de intoxicación por inhalación de humo.

Ante la emergencia, se activó un protocolo de colaboración con el equipo de Salud y Bienestar Animal.

Los cinco felinos fueron trasladados con éxito a las instalaciones del Centro de Salud y Bienestar Animal, donde recibirán valoración médica completa y cuidados especializados para revertir los efectos del humo.

“En el lugar se rescataron cinco gatitos con síntomas de intoxicación por humo. Se coordinaron esfuerzos con el equipo de Salud y Bienestar Animal para brindarles una valoración médica completa. Los felinos fueron trasladados a sus instalaciones para recibir cuidados especializados. Son trasladados al Centro de Salud y Bienestar Animal, para recibir atención médica más completa”, informó la corporación.

Las autoridades confirmaron que, tras una inspección exhaustiva del domicilio, se descartan personas lesionadas o víctimas adicionales.