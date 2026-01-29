Salvan a cinco gatitos de incendio en Centrika

Elementos de Protección Civil Monterrey atendieron de manera inmediata un reporte de incendio en una casa habitación, logrando un saldo blanco en cuanto a vidas humanas, pero con un importante rescate de fauna doméstica.
Durante las labores de sofocación y búsqueda en el inmueble, los equipos de rescate localizaron a cinco gatitos que presentaban síntomas evidentes de intoxicación por inhalación de humo.
Ante la emergencia, se activó un protocolo de colaboración con el equipo de Salud y Bienestar Animal.
Tras una evaluación preliminar en el sitio, se determinó que los felinos requerían atención urgente para estabilizar sus vías respiratorias.
Los cinco felinos fueron trasladados con éxito a las instalaciones del Centro de Salud y Bienestar Animal, donde recibirán valoración médica completa y cuidados especializados para revertir los efectos del humo.
“En el lugar se rescataron cinco gatitos con síntomas de intoxicación por humo. Se coordinaron esfuerzos con el equipo de Salud y Bienestar Animal para brindarles una valoración médica completa. Los felinos fueron trasladados a sus instalaciones para recibir cuidados especializados. Son trasladados al Centro de Salud y Bienestar Animal, para recibir atención médica más completa”, informó la corporación.
Las autoridades confirmaron que, tras una inspección exhaustiva del domicilio, se descartan personas lesionadas o víctimas adicionales.