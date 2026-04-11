Salud en Nuevo León ya es derecho, no privilegio: Waldo Fernández

Por: Carlos Nava 09 Abril 2026, 22:47 Compartir

La consolidación de la infraestructura hospitalaria y el fortalecimiento del personal médico en el estado marcan un hito en la agenda de salud de la Federación

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La consolidación de la infraestructura hospitalaria y el fortalecimiento del personal médico en el estado marcan un hito en la agenda de salud del Gobierno Federal. Con una inversión histórica y la incorporación de cientos de especialistas, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum busca saldar una deuda pendiente con las familias neoleonesas. El senador Waldo Fernández calificó estas acciones como una "respuesta real" a demandas que por años fueron postergadas, señalando que la salud pública en la entidad ha dejado de ser un tema de promesas para convertirse en una prioridad de la Cuarta Transformación. Santa Catarina: Un coloso de la salud El proyecto central de esta estrategia es el nuevo Hospital Regional de Especialidades de Santa Catarina. Con una inversión de 4,021 millones de pesos, esta obra está diseñada para transformar la capacidad de respuesta médica en la región. Detalles técnicos del proyecto: Capacidad: 553 camas hospitalarias.

Especialidades: 38 áreas distintas, destacando Oncología Pediátrica, Cardiología y Nefrología.

Tecnología de punta: Equipamiento con resonancia magnética y tomógrafos de última generación.

Clínicas especializadas: Unidades dedicadas a la atención de mama, pie diabético y cuidados intensivos. Se estima que este nosocomio beneficiará directamente a más de 300,000 derechohabientes, reduciendo significativamente los tiempos de espera y evitando que los pacientes tengan que trasladarse a otras regiones del país para recibir atención especializada. Fortalecimiento del capital humano Más allá de los muros y el equipo, la atención médica recibirá un impulso vital con la llegada de 400 nuevos médicos especialistas al estado. Según Fernández, este refuerzo permitirá ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio en el sistema de salud pública. “La salud en Nuevo León no puede seguir dependiendo de promesas. Hoy hay inversión, obra y capacidad médica real para atender mejor a la gente”, afirmó el senador durante la supervisión de obras encabezada por el director general del IMSS, Zoé Robledo.

Justicia Social y Cobertura Universal

El legislador también resaltó que la visión del gobierno actual busca derribar las barreras de exclusión. Gracias a las nuevas políticas de seguridad social, sectores antes olvidados como trabajadores independientes, repartidores de plataformas digitales y migrantes ahora pueden asegurar a sus familias.

Actualmente, más de 400,000 personas en estas categorías ya se han integrado a la red de protección social, un paso que Fernández define como la transformación de la salud: de ser un privilegio a un derecho accesible para todos.

"Nuevo León está viendo resultados concretos, no discursos vacíos", concluyó el senador, subrayando el compromiso de la Cuarta Transformación con el bienestar del norte del país.