Salud alerta por picaduras de garrapatas y emite recomendaciones

Tras la llegada de la temporada de calor y humedad, con ella una enfermedad silenciosa, que es capaz de acabar con la vida de una persona: las garrapatas.

Estos pequeños artrópodos, que se alimentan de la sangre de animales y humanos, pueden transmitir enfermedades graves como la enfermedad de la fiebre manchada.

Según la dirección general de epidemiología de la Secretaría de Salud a nivel federal, en lo que va del año en Nuevo León se han registrado siete casos de esta fiebre, un 75% más que en todo el año pasado, donde solo se presentaron cuatro.

“La rickettsia es un género de bacterias, en realidad con una gran variedad de enfermedades. Es un tipo de bacteria que es transmitido al ser humano, puede ser desde garrapatas y piojos, pulgas, ácaros, una gran cantidad de artrópodos, pero, pues, en este caso, la rickettsia sí es transmitida por un género particular de garrapatas que el ser humano adquiere del ambiente, inclusive de las mascotas”, mencionó el doctor Alejandro Hernández.

Las garrapatas, las pulgas e incluso los piojos se encuentran comúnmente en áreas rurales y naturales, como bosques, pastizales y zonas con vegetación densa. Sin embargo, también pueden estar presentes en áreas urbanas, especialmente en parques y jardines.

Las picaduras de garrapatas pueden ser indoloras y pasar desapercibidas, así como los síntomas se pueden llegar a presentar de siete a trece días después de la picadura, lo que hace que sea difícil detectar la presencia de estos parásitos.

“Los síntomas iniciales son muy específicos, ya que los comparte con una gran cantidad de enfermedades como la fiebre, dolor muscular, dolor articular, dolor de cabeza, náusea, vómito; sin embargo, al momento de estar tratando un paciente con posible rickettsiosis, se aprecia un exantema que es un sarpullido o manchas rojas en la piel en todo el cuerpo”.

Es importante estar alerta y tomar medidas preventivas para evitar las picaduras, ya que la picadura causa falla orgánica, ocasionando la muerte.

“El blanco de la rickettsia son los sanguíneos, que es un tejido que está en todo el cuerpo, de manera que, si no se trata, si no se diagnostica primeramente y no se trata a tiempo, puede generar algo que se conoce como vasculitis, que es básicamente afectación a los vasos y puede afectar desde ese corazón, pulmones, hígado, inclusive cerebro, presentando una falla multiorgánica, que es lo que deriva en la muerte de las personas”.

Entre las recomendaciones se encuentran:

Usar ropa de manga y pantalones largos al realizar actividades al aire libre.

Aplicar repelentes de insectos que contengan DEET o picaridina.

Revisar el cuerpo después de pasar tiempo al aire libre, especialmente en áreas de más calor corporal.

La detección temprana y el tratamiento adecuado pueden hacer una gran diferencia en la prevención de complicaciones graves.

“Lamentablemente, no contamos con algún tipo de vacuna, pero sí contamos con un antibiótico que es bastante efectivo y que resuelve prácticamente la mayoría de los casos siempre y cuando se inicie dentro de los primeros cinco días. Si se inicia el tratamiento rápido con el antibiótico, se evitan estos casos fatales, la muerte. Muchos niños han mentalmente fallecido debido a esta bacteria, pero aquí lo más importante recae en acudir oportunamente al médico”, reiteró.

Comentarios