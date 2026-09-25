Salta de taxi para evitar asalto; conductor termina volcado

Ante el temor de ser víctima de un delito, el hombre tomó la decisión de abrir la puerta y lanzarse del vehículo cuando aún se encontraba en movimiento.

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Un hombre de aproximadamente 40 años se arrojó de un vehículo en movimiento luego de que, presuntamente, el conductor de un taxi de aplicación intentara asaltarlo, lo que posteriormente derivó en una persecución que terminó con la volcadura del vehículo en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con el relato del afectado, solicitó un servicio de transporte mediante una aplicación y abordó la unidad, cuyo conductor tendría alrededor de 30 años. Sin embargo, pocos metros después de iniciar el trayecto, el chofer habría simulado sacar o portar un arma, situación que el pasajero interpretó como un intento de asalto.

Ante el temor de ser víctima de un delito, el hombre tomó la decisión de abrir la puerta y lanzarse del vehículo cuando aún se encontraba en movimiento. El conductor continuó su marcha y escapó del lugar.

El afectado logró levantarse y, al encontrarse en el cruce de Miguel Alemán y Acapulco, en San Nicolás de los Garza, solicitó apoyo a elementos policiacos que circulaban por el sector.

A los oficiales les relató lo ocurrido y proporcionó las características del vehículo, información que pudo ser corroborada mediante los datos registrados en la aplicación de transporte que había utilizado.

Con esos datos, los policías ubicaron la unidad e intentaron detener al conductor, pero éste habría hecho caso omiso a las indicaciones, por lo que se inició una persecución.

La movilización continuó hasta territorio de Apodaca, donde elementos de la Policía Municipal se sumaron al operativo en apoyo de los oficiales de San Nicolás de los Garza.

Durante la persecución, la camioneta terminó impactándose contra una patrulla de Apodaca. Tras el choque, el conductor perdió el control de la unidad, que finalmente volcó frente al fraccionamiento privado Módena, sobre la carretera Apodaca-Juárez, en dirección hacia Juárez.

El conductor fue detenido por elementos de la Policía de San Nicolás de los Garza y quedó a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos.

El pasajero resultó con lesiones derivadas de la caída del vehículo en movimiento, aunque la información disponible no precisa la gravedad de las mismas.