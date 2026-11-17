Esta dirección forma parte por primera vez de su estructura administrativa y participa en las acciones impulsadas por el DIF para la protección de la niñez

El DIF de Salinas Victoria ha llevado a 25 planteles educativos una estrategia de prevención del abuso sexual infantil que utiliza cuentos y actividades participativas para enseñar a niñas y niños a reconocer situaciones de riesgo y pedir ayuda.

La iniciativa, encabezada por Nelly Garza, presidenta honoraria del DIF Municipal, emplea el cuento “Noa aprende a contar secretos” para abordar el cuidado del cuerpo y la importancia de comunicar aquello que les causa incomodidad.

Cuentos y ejercicios para reconocer señales de riesgo

Durante las visitas escolares, el personal realiza sesiones de cuentacuentos, dinámicas de participación y ejercicios para reforzar lo aprendido. Las actividades buscan que las infancias identifiquen contactos que vulneran su integridad y sepan expresar cuándo necesitan apoyo.

La estrategia también contempla la detección de posibles señales de alerta, con la participación de la Dirección de Psicología Municipal, encargada de colaborar en su desarrollo y seguimiento.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, esta dirección forma parte por primera vez de su estructura administrativa y participa en las acciones impulsadas por el DIF para la protección de la niñez.

Escuelas de Marín y Doctor González solicitan la actividad

Además de las intervenciones realizadas en Salinas Victoria, instituciones educativas de Marín y Doctor González han invitado al DIF a llevar la actividad a sus comunidades. El municipio no precisó fechas para estas visitas.

El programa forma parte de las acciones de prevención, atención y detección del abuso sexual infantil promovidas por la administración del alcalde Raúl Cantú de la Garza, mediante herramientas educativas dirigidas a la población escolar.