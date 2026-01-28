Salinas Victoria da refugio a perritos y gatitos callejeros

Autoridades locales informaron que concluyeron el mantenimiento integral de los refugios temporales diseñados para resguardar a animalitos ante fuerte frío

Ante el pronóstico de bajas temperaturas que afectan al estado, el alcalde de Salinas Victoria, Raúl Cantú, intensificó sus protocolos de protección animal.

Como parte de un plan de contingencia, las autoridades locales informaron que concluyeron el mantenimiento integral de los refugios temporales diseñados para resguardar a perros y gatos en situación de calle.

Municipio refuerza refugios temporales por bajas temperaturas

“Ante las bajas temperaturas en la región, se ha brindado mantenimiento a los refugios temporales para perros y gatos en situación de calle. Exhortamos a la ciudadanía a actuar con empatía, proteger en la medida de lo posible a los animales en situación de calle y reforzar el cuidado de nuestras mascotas”, señalaron a través de las redes sociales del municipio.

Acciones buscan proteger a animales ante clima extremo

Entendiendo que el clima extremo representa un riesgo para los perritos y gatitos, las labores de mejora se centraron en garantizar espacios secos y dignos, además de brindar alimento y agua.