Salen más afectados por presuntos fraudes de Safe Travel

A casi tres meses de que comenzaran las primeras denuncias por fraudes contra la agencia de viajes Safe Travel, nuevos afectados señalaron que fueron estafados con montos superiores a $500,000 pesos. La agencia, que operaba en la colonia Las Margaritas en Apodaca, está actualmente bajo incautación de la Fiscalía General.

Clientes afectados y modalidad del fraude

Entre los afectados se encuentra Ana Soto, quien había separado un viaje para más de 50 personas con motivo del quinceañero de su hija, programado para enero de 2026. Soto confió en la agencia debido a la relación familiar y de amistad con los propietarios.

“Éramos aproximadamente 50 personas, entre hermanos, sobrinos, primas y vecinos, y ya habíamos dado más de $500,000 pesos entre todos, muchas familias ya habían liquidado sus viajes”, relató Ana Soto.

Agentes intermediarios también afectados

No solo los clientes fueron víctimas; agentes de viajes que trabajaban como intermediarios también fueron afectados e incluso señalados por presunta participación en los fraudes. Carlos Omar, quien vendió el viaje a Ana Soto, aclaró que solo actuaba como intermediario y que jamás manejó dinero de los clientes.

“Afortunadamente la mayoría de la gente entendió que yo no tenía nada que ver, yo no hice nada al respecto de la estafa”, explicó Carlos Omar.

Testimonio de exagente de Safe Travel

Kaira Tovanche, exagente de la agencia, detalló que uno de sus clientes tenía un viaje a Cancún totalmente liquidado para noviembre de 2025. Sin embargo, al revisar la reservación, el hotel informó que la reserva había sido cancelada, y el dinero retornó a la agencia, dejando a la clienta sin los fondos.

“Yo la verdad me siento mal con esa clienta, porque confiaron en mí. Pensé que eran personas de confianza y no me lo esperaba”, comentó Tovanche.

Desaparición de los propietarios

Safe Travel era un negocio familiar liderado por Karen Perales y su hermano Alfredo Perales, con la participación de su esposo Jonathan Ortega. La agencia operaba desde hace más de cinco años, pero a finales de octubre de 2025, los propietarios desaparecieron sin previo aviso, dejando a los agentes a cargo de la venta de viajes sin acceso a reservas ni fondos.

En noviembre de 2025, Karen Perales anunció que se haría cargo de reembolsar a los clientes, pero al menos 62 personas interpusieron denuncias ante la Fiscalía General por fraude. Hasta el momento, se desconoce el paradero de los responsables y el inmueble de la agencia sigue incautado.

Autoridades advierten a la ciudadanía sobre la importancia de verificar la legitimidad de agencias de viajes y tomar precauciones antes de realizar pagos adelantados. Este caso refleja la vulnerabilidad de los clientes frente a fraudes organizados y la necesidad de denunciar oportunamente cualquier irregularidad.