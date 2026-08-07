Sale primer auto eléctrico totalmente hecho en Pesquería NL

El modelo será fabricado en Pesquería para mercados internacionales, como parte de una inversión de $649 millones de dólares de la armadora surcoreana

Nuevo León marcó un nuevo hito en la industria automotriz con el arranque de la producción del KIA EV3, el primer vehículo 100 por ciento eléctrico de la armadora surcoreana ensamblado en la planta de Pesquería para su exportación a mercados internacionales.

A través de sus redes sociales, el gobernador Samuel García celebró la salida de la primera unidad de la línea de producción.

"Miren qué chulada. El primer auto eléctrico EV3 de Kia Worldwide recién salido de la línea de producción y hecho solo aquí en Nuevo León para el mundo", publicó el mandatario.

Más tarde, compartió un video del proceso de fabricación del nuevo modelo.

"Aquí les dejo el proceso del NUEVO KIA EV3 eléctrico y orgullosamente solo hecho en la planta de Pesquería, Nuevo León", añadió.

La producción del EV3 representa un paso importante para consolidar a Nuevo León como el principal polo de electromovilidad en México, al incorporar a su industria automotriz la fabricación de vehículos eléctricos de última generación.

Durante la presentación oficial del modelo, García destacó que este proyecto es resultado de la estrategia estatal para atraer inversión extranjera y fortalecer la manufactura de alto valor agregado.

Como parte de esta apuesta, KIA anunció una inversión de 649 millones de dólares para el periodo 2026-2028, recursos que serán destinados a la modernización de su planta en Pesquería.

El proyecto contempla la generación de 2 mil empleos en una primera etapa, además del fortalecimiento de las cadenas de suministro relacionadas con baterías, semiconductores, componentes electrónicos y autopartes.

Con el inicio de la producción del EV3, Nuevo León se convierte en la sede de fabricación del primer vehículo eléctrico de la empresa automotriz producido en México para abastecer mercados internacionales, fortaleciendo la posición de la entidad como uno de los principales destinos de inversión para la industria automotriz y la transición hacia la movilidad eléctrica, de acuerdo las autoridades estatales.