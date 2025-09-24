Sale Juan Ignacio Barragán de AyD; entra Ortegón Williamson

Barragán no se desligará de AyD, pues asumirá el nuevo rol como Titular de la Dirección Adjunta, continuando así con su labor en el organismo

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que Juan Ignacio Barragán deja la dirección general de los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) y en su lugar designó a Eduardo Ortegón Williamson.

También se informó que Barragán no se desliga del AyD; asumirá el nuevo rol como Titular de la Dirección Adjunta, continuando así con su labor en el organismo.

Tras la entrega de su nombramiento, el gobernador instruyó a Ortegón Williamson a dedicarse por completo a sus nuevas funciones al frente del organismo operador del agua.

Además, Ortegón Williamson preside el Consejo de Cuenca del Río Bravo.

Es Ingeniero Químico y Administrador por el ITESM Campus Monterrey, y posee maestrías en Dirección de Empresas y Administración Pública. Además, ha cursado una especialidad en Derecho Energético y diplomados en Dirección de Organismos Operadores de Agua.

Actualmente, cursa un doctorado en Ciencias Administrativas.