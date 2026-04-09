Sale del hospital y ataca con cuchillo a su papá

La agresión ocurrió minutos después de que el detenido abandonara la Clínica 33 del IMSS donde estuvo internado por una convulsión que sufrió

Luego de salir de un hospital, un sujeto que sufre de convulsiones, lesionó a su papá a cuchilladas en la colonia Obrera.

El presunto responsable, fue identificado como José Antonio, de 39 años de edad.

La agresión ocurrió minutos después de que esta persona abandonó la Clínica 33 del IMSS donde estuvo internado por una convulsión que sufrió.

Sin embargo al salir del nosocomio discutió con su papá, de 69 años, afuera de la clínica.

Sin darse a conocer más detalles el sujeto utilizó un cuchillo para lesionarlo y después se dio a la fuga.

Según las autoridades los hechos ocurrieron en la avenida Félix U. Gómez. El presunto responsable fue detenido en el cruce con la calle Gregorio Torres.

Su padre fue internado en la misma clínica para su atención médica.

Al ser capturado por la Policía, los uniformados le encontraron en su poder el cuchillo con el cual cometió la agresión.

El presunto responsable fue trasladado a las celdas y puesto a disposición del Ministerio Público en turno.