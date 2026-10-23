Sale del coma menor intoxicada en secundaria de Santa Catarina

La menor muestra avances tras permanecer crítica por inflamación cerebral, mientras agentes investigan qué ocurrió en la Secundaria Número 11.

Liz Jaqueline, la adolescente de 14 años que permanecía en coma tras presuntamente intoxicarse con un té dentro de su secundaria en Santa Catarina, despertó, comenzó a comer y ahora es entrevistada por agentes ministeriales, informaron sus familiares a Info 7.

La evolución de la menor representa un avance luego de permanecer en estado crítico por la inflamación de su cerebro. Ahora, los agentes buscan obtener información que permita esclarecer qué ocurrió dentro de la Secundaria Número 11 “Yolanda Blanco”.

Sus familiares indicaron que Liz fue trasladada de la Clínica 33 a la Clínica 37 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde continúa recibiendo atención médica.

El caso generó preocupación luego de que Liz y otra adolescente presentaran síntomas de intoxicación tras consumir una bebida de té embotellada dentro del plantel educativo.

Desde que se conoció lo ocurrido, Irma Mendoza, abuela de Liz, exigió que las autoridades investigaran quién pudo haber manipulado la bebida y qué sustancia provocó la intoxicación.

De manera extraoficial, trascendió que el caso podría estar relacionado con metanfetamina, aunque esta versión deberá ser confirmada por las autoridades.

Con la recuperación de la adolescente y las entrevistas ministeriales, se busca avanzar en el esclarecimiento de los hechos y determinar cómo ocurrió la intoxicación y quiénes podrían resultar responsables.