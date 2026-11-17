El hombre intentó llevarse mercancía de una tienda departamental ubicada en Paseo Juárez, pero tras ser detectado fue detenido por policías municipales

Durante el Buen Fin, un joven de 23 años fue detenido por presuntamente intentar robar mercancía de una tienda departamental ubicada en el centro comercial Paseo Juárez, en la colonia Paseo del Prado, en el municipio de Juárez.

Los hechos se registraron cuando elementos de la Policía municipal realizaban recorridos de prevención y vigilancia como parte del operativo de seguridad implementado durante esta temporada comercial.

En ese momento, un guardia de seguridad solicitó el apoyo de los oficiales y señaló a Cristopher “N”, quien presuntamente había sustraído mercancía del establecimiento y trataba de escapar.

De acuerdo con el reporte, el personal de seguridad detectó que el joven llevaba consigo tres pares de tenis y ocho pantalones de mezclilla, sin poder acreditar su compra.

Tras el señalamiento, los policías lograron darle alcance y detenerlo. La mercancía fue recuperada y asegurada como evidencia, mientras que el joven quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica por su probable participación en el delito de robo a comercio.