Sale de su casa para intentar defender a mujer; muere baleado

El hecho violento se registró la madrugada de este viernes en la colonia Casas Reales, en Apodaca, sitio al que se movilizaron elementos policiacos

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Un hombre murió luego de un ataque armado registrado en la colonia Casas Reales, en Apodaca, tras presuntamente salir a defender a una mujer.

Los hechos ocurrieron en la vivienda ubicada sobre la calle Reforma Oriente marcada con el número 503.

El fallecido, presuntamente identificado como Osvaldo, de 23 años, se encontraba al interior cuando escucha una discusión proveniente del porche y salió a observar de qué se trataba, encontrando a una mujer, que no se ha especificado algún tipo de vínculo que tenía con la víctima, discutiendo con dos hombres, por lo que al intentar defenderla recibió un disparo.

Cuerpos de emergencia se movilizaron al sector, arribando una ambulancia de Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso del hombre.

Al lugar arribaron elementos de la Policía municipal y agentes ministeriales quienes aseguraron la zona para comenzar con las investigaciones, entrevistando a dos mujeres quienes se encontraba con la víctima, señalando que fueron al menos dos hombres encapuchados los que arribaron a la vivienda.

Así mismo personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, arribaron al lugar para iniciar las indagatorias y al retiro del cuerpo, trascendió que la víctima portaba un arma de fuego en la cintura.