Sale de su casa al no tener luz; es localizado tras desorientarse

Joven con síndrome de Down sale de su domicilio por falta de electricidad y es hallado horas más tarde por policías de Monterrey en Fundidora

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Un joven fue localizado por oficiales de la Policía de Monterrey en el Parque Fundidora, luego de que se salió de su domicilio porque no tenían energía eléctrica.

José David, de 22 años, con síndrome de Down, fue ubicado a las 06:10 horas en dicho inmueble, por la avenida Fundidora y Carlos Salazar.

A la llegada de los elementos de la corporación, lo ubican sobre la banqueta, donde ya lo acompañaba personal de seguridad del inmueble.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando personal de la central de radio les reporta sobre un masculino que se encontraba deambulando por el Parque Fundidora.

De inmediato los uniformados se abocan a la búsqueda y minutos después logran ubicarlo por las cámaras de monitoreo del C4, cuando ingresaba al parque.

Los elementos policiacos acompañaron al joven a su domicilio, ubicado en la colonia Pablo A. de la Garza, donde fue entregado a su mamá, quien no se dio cuenta del momento en el que su hijo salió de la vivienda.

Estas acciones de los oficiales forman parte de la estrategia Escudo, que implementa la actual administración municipal, con el objetivo de brindar una mayor seguridad a los ciudadanos.