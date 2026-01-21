Sale a pagar el refrendo y su auto termina envuelto en llamas

El hombre conducía un Nissan Tsuru color rojo en compañía de un familiar. Se dirigía a pagar el refrendo vehicular, pero no lograron llegar a su destino

El señor Blas salió esta mañana a pagar el refrendo de su vehículo pero en el trayecto su auto quedó envuelto en llamas.

Cuando circulaba a bordo de su automóvil por los carriles de norte a sur de la avenida Garza Sada, el señor Blass vivió momentos de angustia luego de que su vehículo comenzara a incendiarse en plena vía pública, a la altura de la colonia Country.

El hombre conducía un Nissan Tsuru color rojo y viajaba en compañía de un familiar. Se dirigía a pagar el refrendo vehicular, pero no lograron llegar a su destino, pues durante el trayecto el automóvil presentó una falla mecánica.

De manera repentina, humo comenzó a salir del área del motor, lo que obligó al conductor a orillarse de inmediato a la altura de una tienda de colchones. Al abrir el cofre, el fuego se avivó rápidamente, provocando que la unidad quedara envuelta en llamas, situación que generó alarma entre quienes se encontraban en la zona.

El señor Blas, con la experiencia adquirida a lo largo de su vida como trailero, intentó reaccionar para controlar el siniestro, sin embargo, las llamas se propagaron con rapidez.

Visiblemente consternado, manifestó su preocupación, ya que el vehículo era su único medio de transporte.

Trabajadores de establecimientos cercanos acudieron a auxiliarlo y, con el apoyo de un extintor, lograron controlar parcialmente el incendio mientras se daba aviso a los servicios de emergencia.

Minutos más tarde, arribaron elementos de Protección Civil del municipio de Monterrey, así como Bomberos de Nuevo León, quienes sofocaron por completo el fuego y aseguraron el área.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque el vehículo resultó con daños de consideración.