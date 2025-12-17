Saldrían del padrón 150 mil personas en NL, si no actualizan INE

La Vocal Ejecutiva del INE en Nuevo León, Olga Alicia Castro Ramírez, informó que hay 163 mil 375 personas en esa situación.

En Nuevo León, más de 150 mil personas serán dadas de baja del padrón electoral si no renuevan su credencial para votar.

¿Por qué? Porque este próximo 1 de enero de 2026 expirarán las credenciales con vigencia 2025.

Esto significa que esas micas ya no servirán ni como medio de identificación, ni tampoco para votar.

La delegación del Instituto Nacional Electoral (INE) de Nuevo León exhortó a la ciudadanía cuyo carnet tenga vigencia 2025 y que todavía no tramita su renovación a que actualice a la brevedad este documento de identidad.

Lo puede hacer en el Módulo de Atención Ciudadana que le quede más cercano a su casa, centro de estudios o trabajo.

El plazo es definitivo: a partir del 1 de enero de 2026 serán dadas de baja del padrón electoral.

Esto tendrá como consecuencia su pérdida de validez en todos los sentidos

La Vocal Ejecutiva del INE en Nuevo León, Olga Alicia Castro Ramírez, informó que hay 163 mil 375 personas en esa situación.

Eso es al corte del 05 de diciembre de 2025.

Por eso, invitó a la ciudadanía a revisar la parte frontal inferior de su credencial; y si ésta tiene una vigencia 2025 o anterior, debe tramitar su renovación en cualquiera de los 28 módulos instalados en la entidad.

La funcionaria destacó la importancia de hacer este trámite cuante antes ya que, a partir del 1 de enero de 2026, las credenciales con vigencia 2025 ya no serán aceptadas en trámites en los que diversas instituciones y dependencias realizan una validación de la identidad ante el INE.

La renovación se puede hacer en 22 de los 28 módulos de atención ciudadana, agendando una cita en o en la línea INETEL al 800 433 2000.

Y para que lo tenga presente al momento de tramitar su cita: los módulos suspenderán actividades los días 19, 24 y 25 de diciembre de 2025, así como del 29 de diciembre al 3 de enero de 2026.

El servicio se reanudará el 5 de enero de 2026.