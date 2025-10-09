Saldo blanco por lluvias en área metropolitana de Monterrey: PC

Al momento elementos de Protección Nuevo León se encuentran realizando el monitoreo de ríos y arroyos de manera preventiva en la zona sur y citrícola

Protección Civil de Nuevo León dio a conocer que se reportó un saldo blanco por las lluvias que se registraron durante la noche de este martes.

Los Municipios con mayor presencia de lluvia fueron:

Monterrey (Zona sur)

Monterrey (Area centro)

San Nicolás

Apodaca

Guadalupe

Zona Citricola

Zona Sur

Zona Norte

Reportes relevantes atendidos

Cierres Viales Temporales durante la lluvia de la noche-madrugada

Monterrey

Garza Sada / Vado canoas

Antiguo camino a villa de stgo

Calle Herraduras/ paseo del oeste

Ocaso/ Canal Medular

Guadalupe

Carretera a Reynosa altura de la Col. 3 Caminos

Ave. Eloy Cavazos y Ave México

Ave.Eloy Cavazos y Ave Monterrey (cierre preventivo

Ave Eloy Cavazos y Pablo Livas

Pablo Livas Costera

Ruiz Cortinez y Guadalajara

Revisión de rios y arroyos durante las lluvias:

Arroyo Las Tinajas sin novedad 90% de capacidad

Río La Silla sin novedad 90 % de capacidad

Reportes recibidos

•⁠ ⁠7 encharcamientos

•⁠ ⁠10 vehículos varados en corrientes

•⁠ ⁠35 cortos circuitos

•⁠ ⁠29 árboles caídos

Al momento elementos de Protección Nuevo León se encuentran realizando el monitoreo de ríos y arroyos de manera preventiva en la zona sur y citrícola, algunos de estos fueron:

Arroyo El Canoas

Arroyo La Chueca

Río Santa Catarina

Río Pilón

Río Cabezones

Los radares hasta el momento indican que no hay presencia de precipitaciones en área metropolitana, área citrícola así como zona oriente, las cuales se esperan después del mediodía.