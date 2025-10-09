Info 7 Logo
Saldo blanco por lluvias en área metropolitana de Monterrey: PC

Por: INFO 7

08 Octubre 2025, 08:10

Al momento elementos de Protección Nuevo León se encuentran realizando el monitoreo de ríos y arroyos de manera preventiva en la zona sur y citrícola

Protección Civil de Nuevo León dio a conocer que se reportó un saldo blanco por las lluvias que se registraron durante la noche de este martes.

 Los Municipios con mayor presencia de lluvia fueron:

Monterrey (Zona sur) 
Monterrey (Area centro) 
San Nicolás 
Apodaca 
Guadalupe 
Zona Citricola 
Zona Sur 
Zona Norte 

Reportes relevantes atendidos

Cierres Viales Temporales durante la lluvia de la noche-madrugada 

Monterrey

Garza Sada /  Vado canoas 
Antiguo camino a villa de stgo 
Calle Herraduras/  paseo del oeste 
Ocaso/ Canal Medular 

Guadalupe

Carretera a Reynosa altura de la Col. 3 Caminos
Ave. Eloy Cavazos y Ave México 
Ave.Eloy Cavazos y Ave Monterrey (cierre preventivo
Ave Eloy Cavazos y Pablo Livas
Pablo Livas Costera
Ruiz Cortinez y Guadalajara

Revisión de rios y arroyos durante las lluvias:

Arroyo Las Tinajas sin novedad 90% de capacidad
Río La Silla sin novedad 90 % de capacidad

Reportes recibidos

•⁠  ⁠7 encharcamientos  
•⁠  ⁠10 vehículos varados en corrientes
•⁠  ⁠35 cortos circuitos
•⁠  ⁠29 árboles caídos

Al momento elementos de Protección Nuevo León se encuentran realizando el monitoreo de ríos y arroyos de manera preventiva en la zona sur y citrícola, algunos de estos fueron: 

Arroyo El Canoas 
Arroyo La Chueca
Río Santa Catarina 
Río Pilón 
Río Cabezones

Los radares hasta el momento indican que no hay presencia de precipitaciones en área metropolitana, área citrícola así como zona oriente, las cuales se esperan  después del mediodía.

