Saldo blanco por lluvias en área metropolitana de Monterrey: PC

Protección Civil de Nuevo León dio a conocer que se reportó un saldo blanco por las lluvias que se registraron durante la noche de este martes.
Los Municipios con mayor presencia de lluvia fueron:
Monterrey (Zona sur)
Monterrey (Area centro)
San Nicolás
Apodaca
Guadalupe
Zona Citricola
Zona Sur
Zona Norte
Reportes relevantes atendidos
Cierres Viales Temporales durante la lluvia de la noche-madrugada
Monterrey
Garza Sada / Vado canoas
Antiguo camino a villa de stgo
Calle Herraduras/ paseo del oeste
Ocaso/ Canal Medular
Guadalupe
Carretera a Reynosa altura de la Col. 3 Caminos
Ave. Eloy Cavazos y Ave México
Ave.Eloy Cavazos y Ave Monterrey (cierre preventivo
Ave Eloy Cavazos y Pablo Livas
Pablo Livas Costera
Ruiz Cortinez y Guadalajara
Revisión de rios y arroyos durante las lluvias:
Arroyo Las Tinajas sin novedad 90% de capacidad
Río La Silla sin novedad 90 % de capacidad
Reportes recibidos
• 7 encharcamientos
• 10 vehículos varados en corrientes
• 35 cortos circuitos
• 29 árboles caídos
Al momento elementos de Protección Nuevo León se encuentran realizando el monitoreo de ríos y arroyos de manera preventiva en la zona sur y citrícola, algunos de estos fueron:
Arroyo El Canoas
Arroyo La Chueca
Río Santa Catarina
Río Pilón
Río Cabezones
Los radares hasta el momento indican que no hay presencia de precipitaciones en área metropolitana, área citrícola así como zona oriente, las cuales se esperan después del mediodía.