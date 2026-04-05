Saldo blanco en juego de repechaje en Guadalupe

Al término del encuentro, las autoridades reportaron la detención de tres personas por incurrir en faltas administrativas.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El operativo de seguridad desplegado por la Policía de Guadalupe con motivo del partido entre las selecciones de Irak y Bolivia concluyó con un saldo blanco, sin registrarse incidentes de gravedad durante la jornada.

Al término del encuentro, como parte de las labores de supervisión y prevención en el área del estadio y zonas aledañas, las autoridades reportaron la detención de tres personas por incurrir en faltas administrativas.

Detenciones tras el encuentro

Entre los detenidos se encuentra un ciudadano de origen iraquí, quien logró ingresar sin autorización al terreno de juego. El individuo fue interceptado por personal de seguridad privada dentro del estadio.

Posteriormente, fue puesto a disposición de elementos de la Policía de Guadalupe, quienes procedieron conforme a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Operativo sin contratiempos

Las detenciones se llevaron a cabo de manera ordenada y sin generar alteraciones adicionales, manteniendo en todo momento el control del orden público y la seguridad de los asistentes.

El dispositivo de vigilancia contempló presencia policial en accesos, gradas y alrededores del inmueble, lo que permitió una respuesta oportuna ante cualquier incidente.

Coordinación y comportamiento de la afición

La Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe resaltó la coordinación interinstitucional entre corporaciones, así como la actitud general de los aficionados, factores clave para que el evento se desarrollara en un entorno seguro.

Gracias a estas acciones conjuntas, el partido se llevó a cabo en condiciones controladas, sin riesgos mayores para los asistentes ni para el personal operativo.